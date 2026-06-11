S.A. 12:35

Arriva Flixbus ad Alghero e in Aeroporto

Il servizio opererà tutta l’estate a partire da domani, venerdì 12 giugno, collegando Sassari, Alghero e l’aeroporto con tre città e due aeroporti



Oltre ai viaggiatori in arrivo dal sud della Sardegna e a quelli che raggiungeranno l’isola dalle altre regioni italiane via mare o in aereo, la nuova linea permetterà di attrarre a Sassari e ad Alghero un pubblico internazionale grazie alla notorietà globale di FlixBus e alla sua interfaccia di prenotazione multicanale in 30 lingue disponibile su sito e app. Viceversa, la linea consentirà ai passeggeri in partenza da Sassari e Alghero di raggiungere direttamente e comodamente l’aeroporto e continuare il proprio viaggio. La prima linea sarda di FlixBus, infatti, punta sull’intermodalità, ovvero la combinazione di diversi mezzi di trasporto per favorire una più efficace mobilità delle persone.

ALGHERO – Domani, venerdì 12 giugno, partirà la prima linea FlixBus in Sardegna che collegherà direttamente il nord e il sud dell’isola. Sassari, Alghero e l’aeroporto di Alghero-Fertiliasaranno connessi direttamente con Cagliari, Oristano e Sanluri, includendo anche il nodo cruciale dell’aeroporto di Cagliari-Elmas. I collegamenti saranno attivi tutta l’estate sette giorni su sette con i seguenti orari: la corsa di andata lascerà Alghero alle 15:10 e passerà dall’aeroporto di Fertilia (15:35), Sassari (16:15), Oristano (17:50), Sanluri (18:40) e dall’aeroporto di Elmas (19:20), per raggiungere Cagliari alle 19:35. Il percorso inverso arriverà a Sassari alle 12:25, all’aeroporto di Fertilia alle 13:05 e ad Alghero alle 13:25.