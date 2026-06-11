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S.A. 18:00
Transizione digitale, ulteriori 12 milioni di euro per le imprese sarde
L’elevato numero di domande presentate nei primi giorni di apertura aveva determinato il superamento della dotazione finanziaria disponibile e la conseguente sospensione delle procedure di caricamento e invio delle istanze
Transizione digitale, ulteriori 12 milioni di euro per le imprese sarde

CAGLIARI - Più risorse per supportare le imprese sarde nei processi di innovazione e digitalizzazione. La Giunta stanzia ulteriori 12.047.684 euro, su proposta dell’assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni, per il “Bando Aiuti alle PMI sarde per la transizione digitale”, finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR Sardegna 2021-2027 e gestito dall’agenzia Sardegna Ricerche. La misura consentirà di ampliare il numero delle imprese finanziabili, tra quelle che hanno partecipato al bando, pubblicato lo scorso dicembre.
«L’interesse dimostrato dalle imprese sarde conferma quanto la digitalizzazione sia oggi una priorità per il nostro sistema produttivo - sottolinea l’assessore Meloni, e poi spiega -: Con questa delibera abbiamo scelto di destinare oltre 12 milioni di euro aggiuntivi al bando per consentire a un numero maggiore di aziende di realizzare investimenti in innovazione, tecnologie digitali e miglioramento dei processi produttivi. È una scelta che valorizza le risorse europee disponibili e che ci permette, allo stesso tempo, di dare risposte alle esigenze che provengono dal tessuto economico isolano. Sosteniamo la trasformazione digitale delle imprese per migliorare la loro competitività, per supportare la crescita economica e per creare le condizioni verso uno sviluppo a medio e lungo termine dell’intero sistema produttivo regionale».

Il bando, pubblicato da Sardegna Ricerche, che riguarda l l’Azione 2.2.1 “Digitalizzazione delle PMI” del Programma Regionale FESR 2021-2027, è finalizzato a sviluppare la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), sarde attraverso l’introduzione di tecnologie avanzate, sostenibili e ad alto contenuto tecnologico innovativo e servizi di consulenza a sostegno alla digitalizzazione dei processi aziendali. L’elevato numero di domande presentate nei primi giorni di apertura aveva determinato il superamento della dotazione finanziaria disponibile e la conseguente sospensione delle procedure di caricamento e invio delle istanze. Con il provvedimento approvato dalla Giunta regionale vengono ora assegnati a Sardegna Ricerche ulteriori 12.047.684 euro, provenienti dalla dotazione residua della Priorità 2 “Transizione digitale” del Programma Regionale FESR 2021-2027. Queste risorse consentiranno di finanziare un maggior numero di imprese, tra quelle che hanno già presentato la domanda per il bando pubblicato a fine 2025. L’integrazione finanziaria consentirà di consolidare una delle principali misure regionali dedicata alla diffusione dell’innovazione digitale nel tessuto produttivo sardo.

Nella foto: l’assessore Giuseppe Meloni
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