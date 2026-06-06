 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 13:43
Alghero: gravissimo Ironman russo 31enne
Questa mattina un ciclista impegnato in un allenamento pre-gara in occasione dell’Ironman è rimasto gravemente ferito in viale Primo Maggio ad Alghero. Sul posto i soccorsi: lo sportivo è stato ricoverato d’urgenza
Alghero: gravissimo <i>Ironman</i> russo 31enne

ALGHERO - L’uomo, iscritto alla competizione Ironman in programma ad Alghero, procedeva in sella alla propria bici quando, per cause che gli agenti della Polizia locale stanno accertando, ha urtato violentemente l’auto che lo precedeva. Lo sportivo ha sfondato il lunotto posteriore del veicolo, riportando una seria lesione al collo accompagnata da abbondante emorragia. 

La situazione ha immediatamente allertato i presenti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Si tratta di un atleta russo di 31anni, che domani avrebbe dovuto prende il via della gara mondiale prevista sulla costa della Riviera del Corallo. La prognosi è riservata. 

Sul luogo dell’incidente è giunta tempestivamente un’ambulanza medicalizzata del 118, attivata dalla centrale operativa Areus di Sassari. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito, procedendo alla stabilizzazione delle sue condizioni prima di disporne il trasferimento in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale civile della Riviera del Corallo.
8/5Auto in cunetta, conducente incastrato
3/5Sassari: schianto all'alba con l'autobus
29/4Sbatte contro il muro e resta incastrata in auto
15/4Scontro all'alba tra due auto ad Alghero
8/4Incidente sulla Sassari-Ittiri: muore 43enne
25/1Olmedo: schianto nella notte
15/1Schianto in via Barracu: cinque feriti
16/12Maxi tamponamento, traffico in tilt ad Alghero
4/12La Corte, camion dei rifiuti si ribalta
28/11Schianto tra fuoristrada e auto: feriti
« indietro archivio incidenti »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)