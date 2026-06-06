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Alghero: gravissimo Ironman russo 31enne

Questa mattina un ciclista impegnato in un allenamento pre-gara in occasione dell’Ironman è rimasto gravemente ferito in viale Primo Maggio ad Alghero. Sul posto i soccorsi: lo sportivo è stato ricoverato d’urgenza





La situazione ha immediatamente allertato i presenti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Si tratta di un atleta russo di 31anni, che domani avrebbe dovuto prende il via della gara mondiale prevista sulla costa della Riviera del Corallo. La prognosi è riservata.



Sul luogo dell’incidente è giunta tempestivamente un’ambulanza medicalizzata del 118, attivata dalla centrale operativa Areus di Sassari. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito, procedendo alla stabilizzazione delle sue condizioni prima di disporne il trasferimento in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale civile della Riviera del Corallo.

ALGHERO - L’uomo, iscritto alla competizione Ironman in programma ad Alghero, procedeva in sella alla propria bici quando, per cause che gli agenti della Polizia locale stanno accertando, ha urtato violentemente l’auto che lo precedeva. Lo sportivo ha sfondato il lunotto posteriore del veicolo, riportando una seria lesione al collo accompagnata da abbondante emorragia.