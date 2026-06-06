 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 17:53
«Urp, segnale importante per la comunità algherese»
Il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Alghero, Christian Mulas, esprime soddisfazione per la riapertura dello sportello Urp della Asl di Sassari ad Alghero e per il contestuale potenziamento delle linee telefoniche dedicate ai cittadini
«<i>Urp</i>, segnale importante per la comunità algherese»

ALGHERO - «Desidero ringraziare il Direttore Generale della ASL di Sassari, Antonio Spano, per aver dato seguito a una mia segnalazione e a una richiesta che avevo formulato nelle scorse settimane, evidenziando la necessità di rafforzare il rapporto tra la ASL e il territorio, garantendo ai cittadini un accesso più semplice e immediato ai servizi e alle informazioni sanitarie». Così il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Alghero, Christian Mulas.

«La riapertura dello sportello URP rappresenta un segnale importante di attenzione verso la comunità algherese. In una fase in cui il sistema sanitario è chiamato a recuperare fiducia e vicinanza con i cittadini, è fondamentale adottare misure concrete che rendano i servizi più accessibili e facilmente fruibili» sottolinea Mulas.

«L’obiettivo non deve essere quello di avvicinare i cittadini alla ASL, ma piuttosto quello di avvicinare la ASL ai cittadini, rendendo l’amministrazione sanitaria sempre più presente, disponibile e capace di rispondere alle esigenze quotidiane delle persone. Per questo considero molto positiva la scelta di riattivare il presidio informativo sul territorio e di potenziare i canali di comunicazione».

«Ringrazio pertanto il Direttore Generale Antonio Spano e la struttura aziendale per la sensibilità dimostrata. Continueremo a collaborare e a segnalare le esigenze del territorio affinché i servizi sanitari siano sempre più efficienti, accessibili e vicini ai bisogni reali della popolazione» chiude Christian Mulas, Presidente della Commissione Consiliare Sanità
11:44
Sanità, bene i nuovi servizi ma serve realismo
Accolgo con favore la notizia del potenziamento della sanità territoriale ad Alghero attraverso l’attivazione di un secondo Ambulatorio Infermieristico Territoriale presso la futura Casa di Comunità di via degli Orti, che andrà ad affiancarsi all’importante esperienza già avviata a Fertilia
4/6/2026
Ambulatorio infermieristico in via Degli Orti
Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo commenta il rafforzamento della rete territoriale dei servizi sanitari nella Riviera del Corallo, che adesso potrà contare sulla Casa di Comunità di via degli Orti
5/6/2026
Ebola, Aou Sassari: «nessun allarme»
Individuata un’area dedicata nella Clinica Malattie infettive di viale San Pietro, già utilizzata come Rianimazione Covid
4/6/2026
All’Aou Sassari progetto pilota per Stroke Unit e Oncologia
Un percorso sperimentale di 12 mesi per valorizzare talenti, migliorare il lavoro di squadra e rafforzare la centralità del paziente
1/6Rete Stroke sul territorio: congresso
30/5Pneumologia: esperti a confronto ad Alghero
29/5Sclerosi Multipla: Alghero aderisce alla Carta dei Diritti
27/5«Al Civile nessuna emergenza, solo un rinvio»
27/5Al Civile sale operatorie ferme per blackout
27/5Infrastrutture sanità: istituita cabina di regia
26/5Bimba d'urgenza al Gemelli: il volo da Alghero
25/5Sanità, amministrazione schizofrenica
25/5«Sull’Ospedale serve serietà e responsabilità»
23/5«Sanità, non bastano le rassicurazioni»
« indietro archivio sanità »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)