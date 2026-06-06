Cor 17:53 «Urp, segnale importante per la comunità algherese» Il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Alghero, Christian Mulas, esprime soddisfazione per la riapertura dello sportello Urp della Asl di Sassari ad Alghero e per il contestuale potenziamento delle linee telefoniche dedicate ai cittadini



ALGHERO - «Desidero ringraziare il Direttore Generale della ASL di Sassari, Antonio Spano, per aver dato seguito a una mia segnalazione e a una richiesta che avevo formulato nelle scorse settimane, evidenziando la necessità di rafforzare il rapporto tra la ASL e il territorio, garantendo ai cittadini un accesso più semplice e immediato ai servizi e alle informazioni sanitarie». Così il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Alghero, Christian Mulas.



«La riapertura dello sportello URP rappresenta un segnale importante di attenzione verso la comunità algherese. In una fase in cui il sistema sanitario è chiamato a recuperare fiducia e vicinanza con i cittadini, è fondamentale adottare misure concrete che rendano i servizi più accessibili e facilmente fruibili» sottolinea Mulas.



«L’obiettivo non deve essere quello di avvicinare i cittadini alla ASL, ma piuttosto quello di avvicinare la ASL ai cittadini, rendendo l’amministrazione sanitaria sempre più presente, disponibile e capace di rispondere alle esigenze quotidiane delle persone. Per questo considero molto positiva la scelta di riattivare il presidio informativo sul territorio e di potenziare i canali di comunicazione».



«Ringrazio pertanto il Direttore Generale Antonio Spano e la struttura aziendale per la sensibilità dimostrata. Continueremo a collaborare e a segnalare le esigenze del territorio affinché i servizi sanitari siano sempre più efficienti, accessibili e vicini ai bisogni reali della popolazione» chiude Christian Mulas, Presidente della Commissione Consiliare Sanità