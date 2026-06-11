S.A. 16:17 1° Congresso regionale di Forza Italia I delegati saranno chiamati ad eleggere il Segretario regionale e i 15 componenti della Segreteria regionale. Appuntamento sabato 13 giugno a Cagliari



CAGLIARI – Sabato 13 giugno 2026, alle ore 9.30, presso la Fiera Internazionale della Sardegna di Cagliari, si svolgerà il Primo Congresso Regionale di Forza Italia Sardegna, appuntamento destinato a segnare una tappa fondamentale nella vita politica e organizzativa del partito nell’Isola. I delegati saranno chiamati ad eleggere il Segretario regionale e i 15 componenti della Segreteria regionale.



Sarà una giornata di dibattito e confronto aperta a tutti coloro che si riconoscono nei valori del liberalismo, del riformismo e del popolarismo europeo, un’occasione per condividere idee, proposte e strategie per il futuro della Sardegna e del centrodestra moderato. Per il secondo anno consecutivo, Forza Italia in Sardegna registra circa 4.000 adesioni: «un risultato che testimonia lo straordinario lavoro svolto sul territorio dai dirigenti, dai consiglieri regionali, dai sindaci, dagli amministratori locali e da tutti i militanti che quotidianamente rappresentano il partito nelle comunità dell’Isola».



A confermare il trend positivo contribuiscono anche i risultati delle recenti elezioni comunali, che hanno visto l’elezione di numerosi sindaci e consiglieri comunali iscritti a Forza Italia, rafforzando il ruolo del movimento come punto di riferimento delle forze civiche, centriste e moderate della Sardegna. È prevista la presentazione di una mozione unitaria che proporrà la riconferma dell’onorevole Pietro Pittalis alla guida del partito in Sardegna, nel segno della continuità e del rafforzamento del percorso politico intrapreso negli ultimi anni. A presiedere il Congresso sarà Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte e Vice Segretario Nazionale di Forza Italia. Interverranno inoltre il Segretario Nazionale di Forza Italia e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, che concluderà i lavori, il Sottosegretario Paolo Barelli, il deputato Ugo Cappellacci, parlamentari, amministratori e rappresentanti istituzionali del partito.



Nella foto: Antonio Tajani