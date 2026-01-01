S.A. 9:26 Burrasca e mareggiate: allerta meteo su Alghero Nella giornata di oggi sono previsti venti di burrasca e raﬃche di tempesta nel versante nord ovest. Allerta meteo sino alla mezzanotte



ALGHERO - Colpa di coda dell'inverno a pochi giorni dall'Equinozio di Primavera. Nella giornata di oggi sono previsti venti di burrasca e raﬃche di tempesta nel versante nord ovest: sulla Sardegna il Maestrale solleva onde imponenti, classificate come mare "grosso", con altezze comprese tra i 7 e i 10 metri (Scala Douglas). Nell'isola è in corso un'allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile fino alla mezzanotte di oggi.