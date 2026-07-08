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S.A. 15:34
Caldo: allerta meteo in Sardegna
Un bollettino per condizioni di meteo avverse è stato diffuso dalla Protezione Civile in data odierna per la giornata di domani: temperature sui 40° in arrivo nell’Oristanese
Caldo: allerta meteo in Sardegna

CAGLIARI - E’ in arrivo sull’Italia la terza ondata di caldo africano del 2026. Un bollettino per condizioni di meteo avverse è stato diffuso dalla Protezione Civile in data odierna: a partire dalla mattinata di domani, giovedì 9 luglio, e fino alla serata si prevede la persistenza di temperature molto elevate sulle zone interne della Sardegna e sul Campidano Medio e Basso con temperature sui 40°.
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