S.A. 15:34 Caldo: allerta meteo in Sardegna Un bollettino per condizioni di meteo avverse è stato diffuso dalla Protezione Civile in data odierna per la giornata di domani: temperature sui 40° in arrivo nell’Oristanese



CAGLIARI - E’ in arrivo sull’Italia la terza ondata di caldo africano del 2026. Un bollettino per condizioni di meteo avverse è stato diffuso dalla Protezione Civile in data odierna: a partire dalla mattinata di domani, giovedì 9 luglio, e fino alla serata si prevede la persistenza di temperature molto elevate sulle zone interne della Sardegna e sul Campidano Medio e Basso con temperature sui 40°.