S.A. 16:00
Nuova allerta meteo: burrasca fino a venerdì
A partire dal pomeriggio di domani, giovedì 19 febbraio, e fino alla tarda serata di venerdì 20, forti venti da ovest nord ovest soffieranno sulla Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino ad intensità di burrasca
Nuova allerta meteo: burrasca fino a venerdì

ALGHERO - Nuova allerta meteo e nuovo bollettino diffuso dalla Protezione civile per la Sardegna. A partire dal pomeriggio di domani, giovedì 19 febbraio, e fino alla tarda serata di venerdì 20, forti venti da ovest nord ovest soffieranno sulla Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino ad intensità di burrasca. Le coste occidentali e settentrionali, inoltre, saranno interessate da una mareggiata da ovest nord ovest, il cui picco è atteso per la mattinata di venerdì.
