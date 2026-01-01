S.A. 16:00 Nuova allerta meteo: burrasca fino a venerdì A partire dal pomeriggio di domani, giovedì 19 febbraio, e fino alla tarda serata di venerdì 20, forti venti da ovest nord ovest soffieranno sulla Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino ad intensità di burrasca



ALGHERO - Nuova allerta meteo e nuovo bollettino diffuso dalla Protezione civile per la Sardegna. A partire dal pomeriggio di domani, giovedì 19 febbraio, e fino alla tarda serata di venerdì 20, forti venti da ovest nord ovest soffieranno sulla Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino ad intensità di burrasca. Le coste occidentali e settentrionali, inoltre, saranno interessate da una mareggiata da ovest nord ovest, il cui picco è atteso per la mattinata di venerdì.