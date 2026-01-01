Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaMeteo › Stato calamità: a Sassari domande per indennizzi
S.A. 21:09
Stato calamità: a Sassari domande per indennizzi
Via allo stato di calamità naturale a seguito dei forti venti e delle intense e persistenti piogge che hanno colpito Sassari dal 12 al 17 febbraio e che hanno provocato gravi danni
Stato calamità: a Sassari domande per indennizzi

SASSARI - La giunta comunale di Sassari ha deliberato lo stato di calamità naturale a seguito dei forti venti e delle intense e persistenti piogge che hanno colpito Sassari dal 12 al 17 febbraio e che hanno provocato gravi danni. In attesa che la giunta regionale definisca criteri e procedure per la concessione dei contributi, chi ha subito danni al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive dovrà predisporre adeguata documentazione fotografica e descrittiva comprovante il nesso di causalità tra l'evento calamitoso che ha colpito il territorio tra il 12 e il 17 febbraio e i danni subiti; eventuali pezze giustificative relativamente alle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali); eventuale copia della relazione di intervento redatta dagli organi di soccorso intervenuti. La Protezione civile comunale comunicherà alla cittadinanza con apposito avviso pubblico, in coerenza con le specifiche direttive regionali, modalità, criteri e termini di presentazione delle domande per la concessione dei contributi economici.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/2Nuova allerta meteo: burrasca e mareggiata fino a venerdì
16/2Nuova allerta meteo: venti di burrasca
13/2Vento e danni: Giunta dichiara stato calamità, richiesta a Regione
12/2Venerdì scuole chiuse ad Alghero
12/2Il vento sradica vetrate, infissi e alberi
12/2Chiusi i parchi e stop attività all´aperto
28/1Non bastano 100 milioni per il ciclone Harry
28/1Ciclone: cabina di regia per la ricostruzione
25/1Maltempo, sopralluoghi a Cala Gonone e Siniscola
22/1Sos maltempo: iniziata la conta dei danni
« indietro archivio meteo »
27 febbraio
Roberto Malfitano convocato in prima squadra col Cagliari
27 febbraio
Deejay ai domiciliari per violenza sessuale
27 febbraio
Serata Sanremo a Teatro: boom di prenotazioni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)