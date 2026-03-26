S.A. 17:14 Neve e maestrale in calo nel fine settimana Il crollo delle temperature ha riportato il freddo nell´Isola e la neve nelle cime di Fonni e Desulo. Critica la situazione per le raffiche di maestrale che hanno raggiunto anche i 100 km. Meteo in miglioramento nel fine settimana



NUORO - In Sardegna nevica sul Gennargentu, nel Nuorese, e sul Monte Limbara, in Gallura. Il crollo delle temperature ha riportato il freddo nell'Isola e la neve nelle cime di Fonni e Desulo. Critica la situazione per le raffiche di maestrale che hanno raggiunto anche i 100 km l'ora nei versanti settentrionali e occidentali ma i fenomeni saranno in diminuzione nel corso del fine settimana.