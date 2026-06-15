Cor 10:23

Giornata mondiale contro la desertificazione

Il 17 giugno l’Università degli Studi di Sassari celebra la Giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità. Evento pubblico di sensibilizzazione alle sfide ambientali





L’iniziativa si svolgerà mercoledì 17 giugno dalle 14.30 nell’Aula Magna Barbieri del Dipartimento di Agraria (viale Italia 39/a a Sassari), e rappresenterà un momento attivo di coinvolgimento e di restituzione pubblica del progetto "CUSTODES - Sensibilizzazione dei cittadini e valorizzazione del patrimonio sociale e culturale dell’agrosilvopastoralismo per la lotta alla desertificazione e alla siccità e la cura del territorio".





Finanziato dai fondi del 5xmille dell’Università degli Studi di Sassari nell’ambito delle attività di Terza Missione dell’Ateneo, il progetto CUSTODES nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, studenti e comunità locali sui processi di desertificazione e siccità che interessano la Sardegna, valorizzando al contempo il ruolo degli agricoltori e degli operatori del settore agrosilvopastorale quali custodi del territorio, della memoria collettiva e della resilienza delle comunità rurali.





Attraverso un approccio interdisciplinare, che integra competenze tecniche, sociologiche e pedagogiche, il progetto sviluppa attività di ricerca partecipativa, percorsi di co-progettazione e strumenti innovativi di divulgazione ambientale. Tra questi, un gioco educativo basato sulla gamification per favorire la comprensione dei fenomeni di degrado ambientale e delle strategie di adattamento, oltre alla raccolta di testimonianze e materiali audiovisivi dedicati alle esperienze degli attori del mondo rurale.





Il programma del DD-Day prevede interventi scientifici dedicati alle nuove normative europee sul degrado del suolo e alle implicazioni per le comunità rurali, momenti di confronto partecipativo, una tavola rotonda con rappresentanti del mondo accademico, professionale e produttivo, nonché la presentazione delle attività dei progetti CUSTODES, MONALISA e PRIMA NBS360.





«La lotta alla desertificazione non riguarda esclusivamente la tutela delle risorse naturali, ma coinvolge la capacità delle comunità di costruire percorsi condivisi di adattamento e cura del territorio», sottolineano gli organizzatori. «Per questo è fondamentale valorizzare il patrimonio sociale e culturale delle aree rurali e promuovere il dialogo tra ricerca, istituzioni e cittadini».

SASSARI - In occasione della Giornata Mondiale contro la Desertificazione e la Siccità (DD-Day 2026), il Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione, il Dipartimento di Agraria e il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari organizzano l’evento "CUSTODES - Processi di desertificazione e cura del territorio", un evento pubblico dedicato all’analisi delle sfide ambientali e sociali legate al degrado del suolo e ai cambiamenti climatici.