Cor 20:21 Allerta per alte temperature nell’Isola Avviso per forte ondata di calore sulla Sardegna: temperature massime a raggiungere valori tra i 40 ed i 43°C in molte zone interne, con locali punte fino a 45-46°C



CAGLIARI - La Sardegna si appresta a vivere l’onda di calore più intensa dall’inizio dell’estate: Dopo gli ultimi giorni già caratterizzati da temperature più alte della media, a partire da domani e fino almeno a venerdì 17, la nostra Isola sarà colpita in pieno da un’onda di calore proveniente dal deserto algerino, che porterà le temperature massime a raggiungere valori tra i 40 ed i 43°C in molte zone interne, con locali punte fino a 45-46°C su Valle di Ottana, Logudoro e Campidano. Laddove non si raggiungeranno temperature molto elevate sarà comunque l’umidità elevata a provocare il maggior disagio.