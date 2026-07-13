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Allerta per alte temperature nell’Isola
Avviso per forte ondata di calore sulla Sardegna: temperature massime a raggiungere valori tra i 40 ed i 43°C in molte zone interne, con locali punte fino a 45-46°C
Allerta per alte temperature nell’Isola

CAGLIARI - La Sardegna si appresta a vivere l’onda di calore più intensa dall’inizio dell’estate: Dopo gli ultimi giorni già caratterizzati da temperature più alte della media, a partire da domani e fino almeno a venerdì 17, la nostra Isola sarà colpita in pieno da un’onda di calore proveniente dal deserto algerino, che porterà le temperature massime a raggiungere valori tra i 40 ed i 43°C in molte zone interne, con locali punte fino a 45-46°C su Valle di Ottana, Logudoro e Campidano. Laddove non si raggiungeranno temperature molto elevate sarà comunque l’umidità elevata a provocare il maggior disagio.
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