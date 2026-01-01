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S.A. 11:23
Danni calamità: domande ad Alghero
Calamità naturale del 11 -16 febbraio, quantificazione dei danni in attesa della definizione della Ras dei criteri e delle procedure. Segnalazioni e documentazione da produrre entro il 10 aprile
Danni calamità: domande ad Alghero

ALGHERO - A seguito della delibera dello stato di calamità naturale a seguito dei forti venti e delle intense e persistenti piogge che hanno colpito il territorio del Comune di Alghero dall’11 al 16 febbraio 2026 e che hanno provocato gravi danni, l'Amministrazione avvia l'iter, in attesa che la giunta regionale definisca criteri e procedure per la concessione dei contributi.

Chi ha subìto danni al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive dovrà predisporre adeguata documentazione fotografica e descrittiva comprovante il nesso di causalità tra l'evento calamitoso che ha colpito il territorio tra l’11 e il 16 febbraio 2026 e i danni subìti; eventuali pezze giustificative relativamente alle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali); eventuale copia della relazione di intervento redatta dagli organi di soccorso intervenuti.

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12 del 10 aprile 2026, al servizio Protezione civile del Comune di Alghero via pec. Alternativamente gli interessati potranno consegnare la documentazione all’ufficio protocollo comunale, in via Cagliari n. 2, dalle 10 alle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La Protezione civile comunale comunicherà alla cittadinanza con apposito avviso pubblico, in coerenza con le specifiche direttive regionali, modalità, criteri e termini di presentazione delle domande per la concessione dei contributi economici.
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