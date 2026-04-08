S.A. 14:37 Presidio per la Palestina in Piazza Juharia “Alghero città solidale con la Palestina”: presidio in Piazza della Juharia il 10 aprile dalle 19 alle 21 e un appello alla cittadinanza



ALGHERO - Le associazioni riunite per “Alghero città solidale con la Palestina” convocano un presidio in Piazza della Juharia il 10 aprile dalle 19 alle 21. «Ci ritroviamo in un luogo che tramanda la memoria di una pulizia etnica, ovvero l’espulsione dei membri appartenenti alla comunità ebraica nel 1492. Operazioni che il nostro tempo pensava ormai consegnate al passato, soprattutto dopo l’istituzione del diritto internazionale e la solenne proclamazione dei diritti umani universali. Invece siamo qui a testimoniare come la storia si ripeta, perché la memoria si è fatta artificio, cerimonia, celebrazione e affissione di targhe. Ci chiediamo come sia possibile credere ancora nella propaganda di Israele, che si autodefinisce “unica democrazia del Medio Oriente” e che si presenta nei più vari contesti, compreso quello della piazza della Juharia di Alghero, come il custode della storia di tutti gli ebrei nel mondo» si legge nella nota a firma delle associazioni Alghero per Gaza, Asce, Dignitat, Alghero antifascista, Micromeria, Emergency Sassari-Alghero.



E concludono con un appello alla partecipazione: «Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo momento di riappropriazione comunitaria di questa piazza, portiamo testimonianze sulla storia del quartiere, sostiamo sopra le pietre antiche cancellate dalla colata di cemento e riflettiamo insieme davanti alla targa che cancella le responsabilità di Israele e lo presenta come portatore di pace e amicizia nel mondo. Come testimoni del genocidio in Palestina, rifiutiamo che Israele possa essere considerato “amico” della nostra città nel nome della pace tra i popoli. Rifiutiamo che la nostra lotta venga imbavagliata da qualsiasi decreto, come il DDL che si appresta ad entrare in vigore “contro l’antisemitismo” e che ha invece lo scopo di incriminare l’antisionismo, il movimento globale contro le politiche fasciste e razziste dello stato israeliano, di cui la legge sulla pena di morte riservata ai palestinesi è solo l’ultima dimostrazione. Da questa piazza il pensiero è già rivolto verso il 25 aprile, affinché anche quella giornata non sia vuota cerimonia di commemorazione, ma sia presa di coscienza e responsabilità nel presente. Viva l’antifascismo, viva la libertà dei popoli oppressi, viva la resistenza».