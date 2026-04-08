Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteAssociazionismo › Presidio per la Palestina in Piazza Juharia
S.A. 14:37
Presidio per la Palestina in Piazza Juharia
“Alghero città solidale con la Palestina”: presidio in Piazza della Juharia il 10 aprile dalle 19 alle 21 e un appello alla cittadinanza
Presidio per la Palestina in Piazza Juharia

ALGHERO - Le associazioni riunite per “Alghero città solidale con la Palestina” convocano un presidio in Piazza della Juharia il 10 aprile dalle 19 alle 21. «Ci ritroviamo in un luogo che tramanda la memoria di una pulizia etnica, ovvero l’espulsione dei membri appartenenti alla comunità ebraica nel 1492. Operazioni che il nostro tempo pensava ormai consegnate al passato, soprattutto dopo l’istituzione del diritto internazionale e la solenne proclamazione dei diritti umani universali. Invece siamo qui a testimoniare come la storia si ripeta, perché la memoria si è fatta artificio, cerimonia, celebrazione e affissione di targhe. Ci chiediamo come sia possibile credere ancora nella propaganda di Israele, che si autodefinisce “unica democrazia del Medio Oriente” e che si presenta nei più vari contesti, compreso quello della piazza della Juharia di Alghero, come il custode della storia di tutti gli ebrei nel mondo» si legge nella nota a firma delle associazioni Alghero per Gaza, Asce, Dignitat, Alghero antifascista, Micromeria, Emergency Sassari-Alghero.

E concludono con un appello alla partecipazione: «Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo momento di riappropriazione comunitaria di questa piazza, portiamo testimonianze sulla storia del quartiere, sostiamo sopra le pietre antiche cancellate dalla colata di cemento e riflettiamo insieme davanti alla targa che cancella le responsabilità di Israele e lo presenta come portatore di pace e amicizia nel mondo. Come testimoni del genocidio in Palestina, rifiutiamo che Israele possa essere considerato “amico” della nostra città nel nome della pace tra i popoli. Rifiutiamo che la nostra lotta venga imbavagliata da qualsiasi decreto, come il DDL che si appresta ad entrare in vigore “contro l’antisemitismo” e che ha invece lo scopo di incriminare l’antisionismo, il movimento globale contro le politiche fasciste e razziste dello stato israeliano, di cui la legge sulla pena di morte riservata ai palestinesi è solo l’ultima dimostrazione. Da questa piazza il pensiero è già rivolto verso il 25 aprile, affinché anche quella giornata non sia vuota cerimonia di commemorazione, ma sia presa di coscienza e responsabilità nel presente. Viva l’antifascismo, viva la libertà dei popoli oppressi, viva la resistenza».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:12
Uil Trasporti, Valerio Mereu rieletto segretario
Mereu è stato riconfermato segretario generale, fanno parte della segreteria regionale della Uiltrasporti, Elisabetta Manca, Anna Cirronis, Michele Deias, Mario Putzolu, Andrea Piccu e Nicola Contini
8/4/2026
Storico accordo fra Comune e 10 associazioni a Sennori
L’amministrazione comunale dà loro in concessione i locali dove insediare la sede legale e operativa ottenendo in cambio servizi per la comunità, che ogni associazione garantirà ciascuna nel proprio ambito
1/4Michele Orecchioni neo presidente Cia Sardegna
1/4Il Maestrale Alghero tra laboratori ed eventi
1/4Screening gratuiti vista ai bambini algheresi
27/3«Su treno e intimidazioni vogliamo trasparenza»
24/3Uil Fp, Foddis segretario regionale
16/3Peppinetto Musu presidente del Panathlon Alghero
7/3«Comitati, serve il riconoscimento istituzionale»
6/3Nel Vivo della Storia: il traguardo del decennale
5/3Premio Donna Fidapa Alghero
27/2Comitati Quartiere: avanti con il riconoscimento
« indietro archivio associazionismo »
9 aprile
Fondi per le azienda agricole: domande
9 aprile
Danni calamità: domande ad Alghero
9 aprile
Malore ad anziano: elisoccorso a Guardia Grande



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)