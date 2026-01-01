Cor 10:03 Alghero Sud: Bruno riconfermato presidente Si è svolta giovedì scorso, presso i locali di via Pascoli in Alghero, la riunione degli 11 membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere “Alghero Sud”: Alla carica di Presidente è stato riconfermato Fabio Bruno. Ricopriranno la carica di Vice Presidente Giuseppe Fais e Piergiorgio Sedda



ALGHERO - Si è svolta giovedì scorso, presso i locali di via Pascoli in Alghero, la riunione degli 11 membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere “Alghero Sud”, comitato che opera in città da 10 anni. I confini del quartiere, così come delineato nell'atto Costitutivo e nello Statuto redatto ed approvato il 5 dicembre 2015, vanno da Piazza Sulis e salita via XX Settembre sino all'incrocio di Via Giovanni XXIII, proseguono in direzione Villanova sino al rione della Scaletta, per poi abbracciare il rione di Calabona sino al mare. Pertanto rientrano nei confini del Quartiere tutta la parte della città di Alghero che da Via Giovanni XXIII va verso il mare e quindi la parte sud-ovest della città.



La riunione è stata coordinata da Giuseppe Mancino, che è stato uno dei promotori e fondatori insieme ad altre 15 persone del Quartiere. Erano presenti il Presidente uscente, Avvocato Fabio Bruno, la Vice Presidente uscente Gabriella Caria e 2 membri del precedente Consiglio Direttivo, Teresa Oltremare e Anna Maria Messinas. Era assente alla riunione la signora Bebella Farris, che ha sempre fatto parte dei tre Consigli Direttivi precedenti a partire dal 2016. A completare gli 11 membri, tutti eletti nella Assemblea Elettiva del 25 marzo 2026, le seguenti nuove persone:

Alicicco Aurelia, Fais Giuseppe, Palomba Letizia, Piras Andrea, Sedda Piergiorgio e Sias Antonello.



Nella Assemblea del 25 marzo erano stati individuati anche 4 membri supplenti: Miranda Sini, Giovanni Molle, Vincenzo Piras e Marina Molicotti, che in caso di dimissioni andrebbero a sostituire la persona dimissionaria. Sono stati 5 i Presidenti che si sono alternati nei primi 10 anni: Pes Grazia, Mancino Giuseppe, Rosnati Chiara, Moni Riccardo e Bruno Fabio. La riunione di giovedì 23 aprile si è svolta in un clima collaborativo e sereno. Il Presidente uscente ha tracciato un breve resoconto dei primi 10 anni di vita del Comitato, mettendo in risalto le cose fatte con i traguardi raggiunti, ma anche ciò che non si è riusciti ad ottenere dalle tre Amministrazioni Comunali che si sono alternate negli ultimi 10 anni con i Sindaci Mario Bruno, Mario Conoci e l'attuale Raimondo Cacciotto.



Ha poi dato la parola ai presenti per una breve presentazione personale ed una eventuale proposta e candidatura per ricoprire le 4 cariche a norma di Statuto, Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Dopo l'intervento di tutti i presenti, si è provveduto per alzata di mano ad eleggere, viste le candidature proposte, le figure che nel triennio 2026 2027 e 2028 consentiranno al Comitato di Quartiere Alghero Sud di proseguire la sua attività. Alla carica di Presidente è stato riconfermato Fabio Bruno. Ricopriranno la carica di Vice Presidente Giuseppe Fais e Piergiorgio Sedda. La figura di segretario è stata affidata ad Andrea Piras, il più giovane del gruppo. A svolgere le mansioni di Tesoriere/Cassiere è stata chiamata Letizia Palomba.



A seguire il Presidente riconfermato Fabio Bruno ha ringraziato i presenti, augurando a tutti buon lavoro all'interno del Comitato. Ha inoltre dichiarato che dovrà essere richiesto prima possibile un incontro con il Sindaco Raimondo Cacciotto, incontro già rimandato due volte, il 17 dicembre 2025 ed il 31 marzo 2026. Ha ricordato che i primi immediati appuntamenti da onorare del nuovo Consiglio Direttivo saranno il 2 maggio la partecipazione alla presentazione della 3° edizione del Palio di Vela Latina all'interno dei festeggiamenti per San Giovanni con il passaggio dello stendardo dal Comitato all'Armatore della imbarcazione e la riunione operativa prevista per il 5 maggio dedicata a Monumenti Aperti, con Alghero Sud che parteciperà nel sito dell'Istituto Alberghiero in Piazza Sulis (ex ESIT). A seguire l'evento a metà maggio di Monumenti aperti e a giugno il 3° Palio di San Giovanni con la regata, la sfilata dei 12 Comitati di Borgata e di Quartiere con la premiazione.