Cor 10:04 Strade dissestate, decoro, soste

Alguer Vella, oggi la riunione Nuova assemblea per il comitato del Centro storico di Alghero (ore 18) nei locali di Piazza Pasqual Gallo: attesa la presenza dell´amministrazione comunale. Numerose e gravi le criticità che attanagliano il quartiere



ALGHERO - Il Comitato ed i residenti attendono interventi concreti, troppi i problemi rimasti irrisolti nonostante le numerose ed annose questioni più volte denunciate: Strade impraticabili e acciottolato gravemente compromesso; lavori pubblici e disservizi; scarso decoro e servizio rifiuti insufficiente; circolazione veicolare gravosa e cronica carenza di parcheggi; piazze e occupazioni abusive di suolo pubblico.



Sono solo alcuni dei punti all'ordine del giorno della riunione del Comitato del centro storico di Alghero prevista per la giornata odierna (martedì 21 aprile), dalle ore 18 presso la sala di Piazza Pasqual Gallo. All'incontro con i cittadini è stata invitata a partecipare l'Amministrazione comunale, con in testa il primo cittadino Raimondo Cacciotto e gli assessori competenti.



Inutile sottolineare l'importanza dell'incontro, convocato dal presidente Gavino Scala, non a caso ad inizio stagione turistica, nella speranza che arrivino risposte ed atti concreti a favore della vivibilità dello storico quartiere cittadino, purtroppo ancora troppo ai margini dell'iniziativa di valorizzazione dell'amministrazione comunale: urgono in conclusione interventi concreti, troppo gravi le criticità che attanagliano il quartiere sempre meno appetibile e invivibile senza servizi idonei.