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S.A. 10:35
Anpi alle celebrazioni del 25 Aprile ad Alghero
Venerdì 24 aprile la proiezione di un film al Quarter e sabato il corteo che parte da Porta Terra alle ore 9.30
Anpi alle celebrazioni del 25 Aprile ad Alghero

ALGHERO - La sezione A.N.P.I. di Alghero “Marisa Musu” parteciperà alle iniziative per l’81° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo «in ricordo di tutte e tutti coloro che in tanti casi hanno sacrificato la propria vita, la propria giovinezza per un Paese libero e democratico». «Erano partigiani e staffette, antifascisti, uomini e donne, lavoratori, deportati, internati, militari, forze dell’ordine, sacerdoti, intere famiglie. La Costituzione del 1948 è stato il frutto di questa lotta, un dettato civile che riguardava e riguarda tutti: libertà, eguaglianza, giustizia sociale, dignità personale, solidarietà, lavoro, pace, in una piena democrazia fondata sul pluralismo. Quest’anno la Festa assume un significato ancora maggiore, un triplice valore, in quanto il 2 giugno 1946 le donne hanno potuto votare per la prima volta, la Repubblica ha prevalso sulla monarchia nel referendum istituzionale ed c’è stata l’elezione a suffragio universale dei 556 membri dell’Assemblea Costituente - 21 le donne -, l’organo che ha discusso e approvato la nostra Costituzione democratica» si legge nella nota dell'associazione.

La sezione ANPI di Alghero “Marisa Musu”, in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero, partecipa attivamente anche quest’anno alle celebrazioni nazionali: Venerdì 24 aprile alle ore 19 nella Sala Conferenze del Quarter si terrà la proiezione del film documentario “Avevo due paure” di Theo Putzu e Paolo Cagnacci. Il film è un viaggio spazio-temporale tra persone e luoghi della Resistenza. Le testimonianze emergono come in una scatola nera della memoria: storie drammatiche, malinconiche, emozionanti, accomunate dalla stessa immensa voglia di libertà. Sabato 25 aprile, appuntamento alle ore 9 in Piazza Porta Terra per l'incontro preparatorio alla cerimonia per la Festa della Liberazione che avrà inizio alle ore 9:30. A conclusione del corteo, sempre a Piazza Porta Terra, interverranno il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e Laura Viglietto in rappresentanza della sezione cittadina dell’ANPI.
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