S.A. 13:37 Dai laboratori ai campi estivi per i giovani di Porto Torres Conferenza stampa di presentazione delle iniziative portate avanti dall’Associazione turritana Max Dance A.S.D., orientate a migliorare il benessere psicofisico di ragazze e ragazzi del territorio attraverso iniziative che mirano, in particolare, ad allontanare i giovani dall’uso estremo della tecnologia coinvolgendoli in esperienze che stimolino il confronto umano, il contatto con la natura e la fantasia. L’associazione propone attività, laboratori ricreativi e sportivi e campi estivi



PORTO TORRES - Migliorare il benessere psicofisico delle giovani generazioni attraverso progetti che le allontanino dall’uso eccessivo della tecnologia e attività che stimolino il confronto umano, il contatto con la natura e la creatività. È l’obiettivo della Max Dance A.S.D, associazione di Porto Torres che dal 2017 organizza iniziative variegate rivolte a ragazzi e adulti: laboratori ricreativi e sportivi, campi estivi, viaggi culturali, laboratori di musical e propedeutica coreografica. Tutte le proposte sono studiate in base alle specifiche esigenze espresse dai giovani, dalle loro famiglie e dal Comune di appartenenza. Le prossime attività, programmate dell’associazione a partire dal mese di giugno e destinate a giovani di tutta la Sardegna, sono state illustrate nei giorni scorsi nel Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il sindaco Massimo Mulas, il Presidente della Max Dance Massimiliano Rozzo, il Direttore del Camping Baia Paradiso di Badesi Giancarlo Pala e Daniele Amato operatore turistico dell'Isola dell'Asinara. Presenti anche l'assessora alle Politiche Sociali Gavina Muzzetto e il presidente della Commissione Cultura Antonello Cabitta.



In particolare, l’associazione ha presentato i campi estivi che nel periodo compreso tra il 22 giugno e il 7 agosto permetteranno a minori dai 6 ai 17 anni di vivere 5 giorni immersi nella natura nel Camping del Bella Sardinia Group affacciato sulla spiaggia gallurese Li Junchi a Badesi. Tornei sportivi, attività artistiche di gruppo, condivisione di spazi, bagni in mare o in piscina, laboratori di teatro, musica e danza, ambientali e astrologici. Uno dei più originali sarà quello tenuto da Lello Cau che guiderà i ragazzi alla scoperta delle costellazioni, raccontando miti e leggende legate all’astronomia. Il tutto lontano dallo schermo di uno smartphone o di un tablet. I dispositivi digitali, infatti, sono banditi, salvo i due momenti della giornata previsti dal regolamento per telefonare ai propri familiari. A questo si aggiunge anche la volontà di far conoscere meglio ai partecipanti il territorio. Una delle principali novità dei campi estivi 2026, infatti, riguarda le escursioni a cui prenderanno parte i ragazzi alla scoperta dell'Isola dell'Asinara sotto la guida dell'operatore del Parco Daniele Amato.

Le finalità del progetto sono essenzialmente tre.



Si parte dalla funzione educativa che vede l'adolescente protagonista consapevole del proprio processo di crescita. Per ottenere questo obiettivo nella gestione del campo estivo si cerca di creare un ambiente vacanza nel quale i partecipanti possano sviluppare la propria personalità nel rispetto di quella altrui, scambiare le proprie conoscenze, allacciare rapporti interpersonali anche con ragazzi di età diverse e condividere modelli culturali differenti. La funzione sociale si esplica nel servizio offerto alla collettività, supportando le famiglie nel loro compito educativo in un periodo dell'anno in cui le scuole sono chiuse. Infine, vi è anche una finalità occupazionale e formativa rivolta ai giovani partecipanti che si sono sempre mostrati appassionati e competenti. Il lavoro nel campo estivo è particolarmente stimolante, consente di apprendere metodi di lavoro e di aprirsi a discipline differenti. I gruppi di ragazzi saranno seguiti h24 dagli operatori dell’associazione Max Dance.



«Siamo davvero grati all’associazione Max Dance – ha dichiarato il Sindaco Massimo Mulas. Una vera eccellenza turritana sempre attenta alle necessità dei più giovani che rappresentano il nostro futuro. Iniziative come questa, costituiscono un vero e proprio modello capace di unire educazione e socialità e aiutano i ragazzi, ormai iperconnessi, ad allontanarsi dall’uso eccessivo della tecnologia, riscoprendo il valore dello stare insieme. Anche le amministrazioni hanno una responsabilità importante in questa direzione e, proprio per questo, abbiamo scelto di investire con decisione nelle strutture scolastiche e sportive perché ragazze e ragazzi possano disporre di spazi adeguati in cui crescere, confrontarsi, coltivare passioni e affermare in modo virtuoso la propria personalità»



«Negli ultimi otto anni – ha sottolineato Massimiliano Rozzo – oltre 2.500 ragazzi, provenienti da tutta la Sardegna e da diverse altre parti d’Italia, hanno partecipato ai nostri campi estivi, rendendosi conto di quanto sia divertente e rilassante abbandonare per qualche giorno il mondo virtuale del web e dei social network per vivere esperienze genuine con i propri coetanei dal mattino alla sera. Per un giovane l’impegno quotidiano richiesto dallo studio e dalle responsabilità della vita comporta un accumulo di fatica psichica e fisica. Il tempo libero, se ben impegnato, assolve quindi una funzione di riequilibrio energetico mentale e corporeo». «Siamo entusiasti di ospitare nella nostra struttura progetti di questo genere – ha concluso Giancarlo Pala – perché evidenziano il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio, fondamentali per favorire una crescita sana ed equilibrata delle giovani generazioni. Il nostro obiettivo è offrire non solo attività, ma anche emozioni, valori ed esperienze che possano lasciare un segno nel percorso di crescita di ragazze e ragazzi»