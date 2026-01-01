Cor 9:00 Alghero, incontro su giovani e legalità IL ruolo della giustizia e della comunità educativa: primo appuntamento pubblico dell’Associazione GiurisMind. Appuntamento presso la Sala Polifunzionale del Chiostro di San Francesco



ALGHERO - Ad Alghero un momento di confronto dedicato al rapporto tra giovani, legalità e responsabilità educativa. Giovedì 8 maggio 2026, alle ore 17, presso la Sala Polifunzionale del Chiostro di San Francesco (Via Carlo Alberto n. 46), si terrà l’incontro dal titolo "Capire i ragazzi e orientarli alla legalità: il ruolo della giustizia e della comunità educativa". L’ingresso è libero.



L’iniziativa, promossa dall’Associazione GiurisMind in collaborazione con l’Accademia di Diritto, si propone di approfondire un tema di grande attualità, ponendo al centro il ruolo delle istituzioni e della comunità educante nel guidare le nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza dei valori civici e del rispetto delle regole.



A moderare l’incontro sarà l’avvocato Elias Vacca. Interverranno l’avvocato Aniello Mancuso, la dottoressa Luisella Paola Fenu, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, e la dottoressa Laura Masala, professional counselor ed esperta di orientamento scolastico. Le conclusioni saranno affidate alla Presidente dell’Associazione GiurisMind, Chiara Masia."