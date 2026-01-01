Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaAssociazionismo › Alghero, incontro su giovani e legalità
Cor 9:00
Alghero, incontro su giovani e legalità
IL ruolo della giustizia e della comunità educativa: primo appuntamento pubblico dell’Associazione GiurisMind. Appuntamento presso la Sala Polifunzionale del Chiostro di San Francesco
Alghero, incontro su giovani e legalità

ALGHERO - Ad Alghero un momento di confronto dedicato al rapporto tra giovani, legalità e responsabilità educativa. Giovedì 8 maggio 2026, alle ore 17, presso la Sala Polifunzionale del Chiostro di San Francesco (Via Carlo Alberto n. 46), si terrà l’incontro dal titolo "Capire i ragazzi e orientarli alla legalità: il ruolo della giustizia e della comunità educativa". L’ingresso è libero.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione GiurisMind in collaborazione con l’Accademia di Diritto, si propone di approfondire un tema di grande attualità, ponendo al centro il ruolo delle istituzioni e della comunità educante nel guidare le nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza dei valori civici e del rispetto delle regole.

A moderare l’incontro sarà l’avvocato Elias Vacca. Interverranno l’avvocato Aniello Mancuso, la dottoressa Luisella Paola Fenu, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, e la dottoressa Laura Masala, professional counselor ed esperta di orientamento scolastico. Le conclusioni saranno affidate alla Presidente dell’Associazione GiurisMind, Chiara Masia."
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
26/4Alghero Sud: Bruno riconfermato presidente
23/4Ad Alghero nasce il Comitato San Paolo La Scaletta
22/4Anpi alle celebrazioni del 25 Aprile ad Alghero
21/4Strade dissestate, decoro, soste. Alguer Vella, oggi la riunione
15/4Dai laboratori ai campi estivi per i giovani di Porto Torres
13/4La giornata dei Lions dedicata al servizio
9/4Uil Trasporti, Valerio Mereu rieletto segretario
9/4Domenica il Lions Day ad Ozieri
8/4Storico accordo fra Comune e 10 associazioni a Sennori
9/4Presidio per la Palestina in Piazza Juharia
« indietro archivio associazionismo »
4 maggio
A-Mare è il sintomo di un metodo
4 maggio
25 Aprile, veleni tra paracadutisti e partigiani
3 maggio
Sassari: schianto all´alba con l´autobus



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)