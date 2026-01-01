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Cor 11:38
GiurisMind, partecipazione e confronto
Alghero, partecipazione e confronto all’incontro su giovani e legalità promosso da dall’Associazione GiurisMind in collaborazione con l’Accademia di Diritto
<i>GiurisMind</i>, partecipazione e confronto

ALGHERO - Si è svolto nei giorni scorsi ad Alghero, presso la Sala Polifunzionale della Chiesa di San Francesco, l’incontro “Capire i ragazzi e orientarli alla legalità: il ruolo della giustizia e della comunità educativa”, promosso dall’Associazione GiurisMind in collaborazione con l’Accademia di Diritto.

L’evento, primo appuntamento pubblico dell’associazione, ha visto una partecipata presenza di cittadini e professionisti, offrendo un importante momento di confronto sul ruolo delle istituzioni, della scuola e della comunità educante nella formazione delle nuove generazioni. A intervenire sono stati l’avvocato Aniello Mancuso, la dottoressa Luisella Paola Fenu, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, e la dottoressa Laura Masala, con la moderazione dell’avvocato Elias Vacca e i saluti finali affidati alla presidente dell'associazione GiurisMind, Chiara Masia.

«L’Associazione GiurisMind esprime soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e ringrazia relatori, partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, con l’auspicio che questo sia soltanto il primo di una lunga serie di incontri dedicati ai temi della legalità, della giustizia e della crescita culturale del territorio».
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