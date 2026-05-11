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S.A. 14:44
La Torre Sulis si accende per la Fibromialgia
La Torre Sulis, simbolo storico della città, tinta di viola in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia. Un gesto dal forte valore simbolico per dare voce alle migliaia di persone che ogni giorno convivono con una patologia ancora troppo spesso invisibile
La Torre Sulis <i>si accende</i> per la Fibromialgia

ALGHERO - Nella serata di ieri, la città di Alghero ha acceso i riflettori sulla fibromialgia illuminando di viola Torre Sulis, simbolo storico della città, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia. Un gesto dal forte valore simbolico per dare voce alle migliaia di persone che ogni giorno convivono con una patologia ancora troppo spesso invisibile, ma profondamente invalidante sotto il profilo fisico, psicologico e sociale.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione e vicinanza verso tutti i pazienti fibromialgici e le loro famiglie, ribadendo la necessità di maggiore attenzione, ascolto e riconoscimento dei diritti delle persone affette da fibromialgia. «Illuminare un monumento simbolo della città significa accendere una luce sulla sofferenza silenziosa di tante persone che chiedono dignità, cure adeguate e riconoscimento», dichiara Daniel Contu, presidente di Coros de Fibro ODV e impegnato da anni nella sensibilizzazione sulla fibromialgia in Sardegna.

«Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale di Alghero per aver aderito all’iniziativa e per aver dimostrato sensibilità verso una battaglia di civiltà che riguarda migliaia di cittadini. La luce viola di Torre Sulis ha voluto essere non solo un simbolo di solidarietà, ma anche un messaggio di speranza: nessuno deve sentirsi invisibile» le parole dell'associazione.
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