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S.A. 16:08
Nanni Falconi presenta il suo libro ad Alghero
il nuovo romanzo di Nanni Falconi, sarà presentato a Alghero sabato 11 aprile (Biblioteca Obra Cultural, Via Arduino 44), ore 18.00) e a Osilo giovedì 16 apriIe
Nanni Falconi presenta il suo libro ad Alghero

ALGHERO - Uomini e trincee", il nuovo romanzo di Nanni Falconi, sarà presentato a Alghero sabato 11 aprile (Biblioteca Obra Cultural, Via Arduino 44), ore 18.00) e a Osilo giovedì 16 aprile (Biblioteca Comunale, ore 17.45). Insieme all'autore interverrà Maria Elena Sini. "Uomini e trincee" è un romanzo che racconta la vicenda di una famiglia attraverso diverse generazioni. Sarà l'ultimo della stirpe, Baldu De Tzori, ad assumere il compito di far riemergere le storie a lungo sepolte nel paese di Bidda Soliana, tra amori nascosti e delitti mai confessati. In tutto questo intreccio, la prima guerra mondiale avvolge con la sua luce tragica gli avvenimenti, che vengono raccontati tramite il filtro della memoria dei diversi personaggi. La raccolta di indizi trascina il lettore in un avvincente romanzo di investigazione che nel contempo offre una visione del mondo agropastorale nella fase di cambiamento dalla tradizione alla modernità.

Nanni Falconi, nato a Pattada, è scrittore e poeta, autore di romanzi, raccolte poetiche e traduzioni in sardo e italiano. Nel 2002 pubblica Coro de iscurigore, traduzione per Condaghes di Heart of Darkness di Joseph Conrad. Nel 2003 il suo primo romanzo in lingua sarda, Su Cuadorzu a cui segue nel 2005 Sa Gianna Tancada (ed. Condaghes). Nel 2019 pubblica la prima raccolta di poesie in sardo, Su grodde bos at a contare de me (ed. NOR). Del 2022 è la raccolta di racconti Miali Pintus (ed. Maxontatotto). Nel 2023 esce la silloge Su cantu de su ciddicoa, poesie in sardo tradotte in tre lingue (ebook, ed. Archivi del Sud).

Nella foto: Nanni Falconi
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