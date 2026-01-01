S.A. 19:44 Laboratorio di scrittura con Andrej Longo Il 25 giugno, nella Sala Conferenze “Lo Quarter”, lo scrittore e sceneggiatore - autore tra i più riconosciuti della narrativa contemporanea italiana, vincitore di premi come il Bagutta e il Chiara - guida il laboratorio Come leggere un film, un percorso che invita a entrare nel cuore delle storie per immagini



ALGHERO - Leggere un film come si legge il mare: Il 25 giugno sulla Riviera del Corallo il laboratorio di lettura e scrittura cinematografica dentro Dall’altra parte del mare. C’è un momento in cui le immagini smettono di scorrere e iniziano a parlare. È lì, in quella soglia sottile tra visione e significato, che si colloca l’incontro con Andrej Longo, protagonista di uno degli appuntamenti più immersivi di Dall’altra parte del mare. Il 25 giugno, nella Sala Conferenze “Lo Quarter”, lo scrittore e sceneggiatore - autore tra i più riconosciuti della narrativa contemporanea italiana, vincitore di premi come il Bagutta e il Chiara - guida il laboratorio Come leggere un film, un percorso che invita a entrare nel cuore delle storie per immagini.



Non una semplice lezione, ma un attraversamento. Perché un film ci lascia indifferenti e un altro, invece, ci attraversa? Da dove nasce quell’emozione improvvisa, quell’inquietudine che resta anche dopo i titoli di coda? A partire da queste domande, Longo accompagna i partecipanti dentro il linguaggio nascosto del cinema, riportandolo alle sue radici più profonde: il mito, la narrazione, le favole. Un film scelto appositamente diventa la mappa da seguire: analizzato scena per scena, scomposto e ricomposto insieme al pubblico, fino a far emergere i significati invisibili che abitano ogni dettaglio.



Il laboratorio, articolato in tre incontri per una durata complessiva di 12 ore e rivolto a un massimo di 25 partecipanti, si configura come uno spazio di esplorazione attiva. Non si guarda soltanto: si osserva, si interpreta, si entra dentro la struttura stessa del racconto. E alla fine, ciò che resta è una consapevolezza semplice e potente: i film, come i libri, sono viaggi. E ogni viaggio, se attraversato davvero, modifica lo sguardo con cui leggiamo il mondo. L’appuntamento con Andrej Longo si inserisce nel programma del festival come una tappa di approfondimento e scoperta, capace di ampliare l’orizzonte della narrazione e restituire al pubblico strumenti nuovi per orientarsi tra le storie (per informazioni e iscrizioni: segreteria@itinerandia.it). Dall'altra parte del mare (direzione artistica di Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona) è ideato e realizzato dall'Associazione Itinerandia in collaborazione con Cyrano Libri Vino e Svago, con il patrocinio e il sostegno di Regione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Camera di Commercio di Sassari. Illustrazione Toni Demuro. Ad Alghero, ancora una volta, il mare non è solo sfondo. È metodo. È direzione. Anche quando si guarda un film.