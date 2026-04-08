S.A. 13:46 La proposta: Forte della Maddalena a Vittorio Nannarelli È stata recentemente presentata al Comune di Alghero una richiesta ufficiale di intitolazione dello spazio pubblico in centro alla memoria del Maestro scomparso nel 1979, figura di rilievo nella vita musicale e culturale della città nel secondo dopoguerra



ALGHERO - Il Forte della Maddalena intitolato al maestro Vittorio Nannarelli. È stata recentemente presentata al Comune di Alghero una richiesta ufficiale di intitolazione dello spazio pubblico in centro alla memoria del Maestro scomparso nel 1979, figura di rilievo nella vita musicale e culturale della città nel secondo dopoguerra. Nato a Livorno e formatosi a Roma presso il Conservatorio di Santa Cecilia, Nannarelli si trasferì ad Alghero negli anni Quaranta, dove svolse per decenni un’intensa attività come musicista, compositore e direttore d’orchestra.



Particolarmente significativo è stato il suo contributo alla valorizzazione della tradizione musicale locale: il Maestro lavorò all’armonizzazione e trascrizione di numerosi brani folkloristici algheresi, contribuendo alla conservazione di un patrimonio fino ad allora tramandato prevalentemente in forma orale. Nel 1962 fondò il “Trio di Alghero”, primo complesso di musica da camera di estrazione isolana, e collaborò attivamente con la compagnia teatrale algherese, in particolare con Gavino Ballero, curando musiche e orchestrazioni. Tra le sue collaborazioni si ricordano anche quelle con il tenore Luciano Musu e con il poeta Raffaele Sari.



Nel 2013, l’Istituto Musicale “G. Verdi” di Alghero ha riconosciuto il suo valore con una targa commemorativa, e nello stesso anno è stato pubblicato il volume “Omaggio a Vittorio Nannarelli”, contenente testimonianze, fotografie e spartiti musicali. «La proposta, sostenuta anche in sede istituzionale, nasce con l’obiettivo di restituire visibilità a una figura che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale della città, lasciando un’eredità ancora oggi presente nella memoria collettiva» dichiara un nipote, promotore dell'iniziativa L’iniziativa è attualmente all’attenzione dell’Amministrazione comunale.