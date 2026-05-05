S.A. 19:50 Pomeriggio a Baratz alla scoperta dei rapaci In occasione del Festival della Sostenibilità 2026 il Ceas Lago Baratz propone un pomeriggio alla scoperta dei rapaci che vivono nella zona del lago di Baratz. Appuntamento sabato 9 maggio



SASSARI - Un pomeriggio alla scoperta dei rapaci che vivono nella zona del lago di Baratz. È quanto offerto, gratuitamente, dal Ceas (il centro per l’Educazione ambientale e lo Sviluppo sostenibile) Lago Baratz del Comune di Sassari per il 9 maggio, dalle 15.30 alle 19. “Barbagianni &Co.” è il titolo dell’incontro, consigliato a un pubblico sopra gli 8 anni, dedicato alla scoperta dei rapaci notturni che abitano la zona speciale di Conservazione (Zsc) ‘Lago Baratz-Porto Ferro’. I rapaci notturni, bioindicatori ambientali, si possono considerare vere e proprie sentinelle della salute di un ambiente perché, con la loro presenza e il loro stato di salute, rispecchiano l’integrità e l’equilibrio degli ecosistemi.



Dopo un primo momento teorico introduttivo semplice e accessibile a tutti, seguirà la visita della mostra fotografica Strias – barbagianni Sardegna, allestita nel salone del Ceas Lago Baratz e un laboratorio sull’osservazione dettagliata delle borre (resti non digeriti di cibo) di civetta e barbagianni per scoprire le abitudini alimentari di questi animali. L’evento è dedicato a tutti, dagli appassionati di natura ai curiosi che desiderano sapere qualcosa di più su questi predatori notturni. La proposta sostiene l’obiettivo 15 ‘Vita sulla terra’ dell'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile.