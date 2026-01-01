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Cor 11:15
Riapre il Parco Manno ad Alghero: sorrisi amari
L´infelice scelta di iniziare il restyling in avvio di stagione turistica potrebbe aver spinto l´amministrazione a velocizzarne la riapertura nonostante la disorganizzazione: proseguiranno le opere di completamento assicurano da Porta Terra
Riapre il Parco Manno ad Alghero: sorrisi amari

ALGHERO - Chi si aspettava un Parco riqualificato dovrà ancora attendere qualche settimana. Da sabato scorso i Giardini Manno sono nuovamente aperti e fruibili da cittadini e visitatori, ma l'immagine generale di questa mattina (lunedì), lascia a desiderare. Chiusi dallo scorso mese di marzo con l'annuncio di un imponente restyling da 190mila euro, i giardini riaprono i cancelli con la nuova pavimentazione realizzata unicamente nel viale principale, che garantisce comunque una migliorare accessibilità e sicurezza dei percorsi pedonali.

Per la sistemazione dei viali interni invece, ci sarà da aspettare: Sono infatti in corso le procedure per l’affidamento di ulteriori interventi di sistemazione di altri tratti dei viali ammalorati e pericolosi, lavori finanziati con un ulteriore stanziamento di 150mila euro. «Nei prossimi giorni proseguiranno alcune attività di completamento, tra cui la messa a dimora di nuove essenze arboree e, entro la fine del mese, l’installazione di giochi inclusivi e di attrezzature per il fitness riabilitativo» assicurano da Porta Terra.

Nel frattempo si corre ai ripari anche sul verde. Da questa mattina sono al lavoro gli operai per riportare decoro nei prati ed alle alberature, alcune delle quali purtroppo in grave sofferenza a causa dei discutibili interventi di potatura realizzati sulle chiome: Soprattuto su alcune grandi querce potrebbero essere stati commessi danni irreparabili, appaiono infatti condannate da tagli radicali, evidenziando un decadimento progressivo difficilmente recuperabile negli anni.
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