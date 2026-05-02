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Sardigna Romanica tra tra Marghine e Planargia

Un avvincente viaggio storico-culturale per scoprire peculiarità e segreti di monumenti e templi che hanno scandito la storia sociale e religiosa isolana. L’itinerario farà tappa a Sindia, crocevia tra Marghine e Planargia

SASSARI - Proiezione docu-film “Sardigna Romanica” puntata n.5 di Nicola Marongiu e Cinzia Carrus in programma mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 10 presso l'Aula O, DISSUF dell'Università di Sassari: Nuova puntata della serie documentaristica Sardigna Romanica, alla scoperta dell’architettura e arte che ha impreziosito il Medioevo sardo. La proiezione dell’episodio 5, che ci porterà nel centro e nordovest della Sardegna, è organizzata dal Laboratorio di Antropologia Visuale “Fiorenzo Serra” della Società Umanitaria, per la regia di Nicola Marongiu e Cinzia Carrus, con la collaborazione del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università di Sassari.



Un avvincente viaggio storico-culturale per scoprire peculiarità e segreti di monumenti e templi che hanno scandito la storia sociale e religiosa isolana. L’itinerario farà tappa a Sindia, crocevia tra Marghine e Planargia, alla scoperta della suggestiva chiesa di San Pietro. Poi direzione nordovest verso Alghero per conoscere più da vicino la Torre di San Giacomo e il complesso monumentale San Francesco. Ad Ardara visita al Castello Giudicale e la chiesa di Santa Maria del Regno, poi a Borutta per la cattedrale di San Pietro di Sorres, con annesso il complesso dei monaci benedettini. A Codrongianos si potrà apprezzare uno dei monumenti emblematici del Romanico: la maestosa Basilica di Saccargia. A Porto Torres si farà visita alla Basilica intitolata ai martiri turritani San Gavino, Proto e Gianuario, patroni dell’Università e della ArciDiocesi di Sassari. Il viaggio si conclude a Sassari, alla scoperta di San Pietro di Silki, uno dei templi religiosi più antichi della città, quindi la pregevole Chiesa di Santa Maria di Betlem.



Intervengono: Maria Bastiana Cocco assessore alla Cultura del comune di Porto Torres, Marco Milanese professore di Archeologia medievale del DISSUF, Stefano Alberto Tedde archivista e storico, Vanni Piras docente di Scienze Religiose. Coordinamento scientifico Paolo Sirena (nella foto) e Flaminia Fanari, una produzione Über Pictures per Rai Sardegna, in collaborazione con Fondazione Sardegna Isola del Romanico, Regione Sardegna e Società Umanitaria-Cineteca Sarda.