Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmbiente › Ad Alghero si cambia: Rifiuti a Tossilo
S.A. 15:22
Ad Alghero si cambia: Rifiuti a Tossilo
Cambia la destinazione dei rifiuti indifferenziati. Da Scala Erre al termovalorizzatore di Tossilo, lievitano i costi e i problemi. I comuni chiedono interventi alla Regione
Ad Alghero si cambia: Rifiuti a Tossilo

ALGHERO - Il Comune di Alghero conferirà i rifiuti indifferenziati presso il termovalorizzatore di Tossilo. Una decisione che la Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto ha deliberato oggi, approvando la bozza di convenzione con il Consorzio Industriale di Macomer, sede dell’impianto. L’adesione è stabilita dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, aggiornato dalla Giunta Regionale al termine della precedente legislatura con la deliberazione n. 4/145 del 15/02/2024, che prevede nella sua articolazione impiantistica destinataria della frazione secca dei rifiuti urbani il termovalorizzatore Macomer-Tossilo come riferimento della fascia Centro - Nord Sardegna. La quota di conferimenti presso la nuova destinazione sarà dimensionata per la maggior parte in questa direzione, mentre resta aperta la quota parte di rifiuti eccedente che sarà conferita presso l’impianto di Scala Erre.

La decisione rientra nell’ambito delle necessarie operazioni di collaudo del termovalorizzatore che comporta l’avvio dei conferimenti indispensabili per la fase tecnica di inizio dell’operatività. Ma non sarà tuttavia un passaggio senza ripercussioni, soprattutto dal punto di vista economico e logistico, data la evidente e differente dispendiosità del conferimento. I maggiori costi stimati si attestano a circa 250 mila euro che l’Amministrazione dovrà reperire trovando copertura nel piano economico e finanziario della Tari in fase di predisposizione. «Abbiamo chiesto alla Regione un contributo in grado di compensare il danno economico – spiega il sindaco Raimondo Cacciotto - il problema è stato rappresentato nell’aprile scorso insieme ai Comuni del Nord Ovest che conferiscono alla discarica consortile di Scala Erre all’Assessora regionale dell’Ambiente, Rosanna Laconi e in quella occasione – dice ancora – abbiamo segnalato l’esigenza di rimandare l’avvio dei conferimenti dei rifiuti a Tossilo per consentire la modificare del Piano Regionale valutando i contraccolpi economici e finanziari che la distribuzione dei conferimenti così come concepita determina, con danni economici che ricadono sulla collettività».

Sono diversi i problemi che il cambio del sito comporta: il primo è relativo al costo di smaltimento, che passa da 100 euro a 160 euro. Il secondo riguarda la percorrenza che dalla distanza attuale di 35 km di Scala Erre passa a circa 90 km. E infine, la questione operativa. Un solo trasporto di materiale a Macomer impegna un addetto per 6 ore, con problematiche che si riversano sulle altre attività giornaliere che rimangono scoperte. «Paghiamo il prezzo di un Piano Regionale iniquo per il territorio del Nord Ovest, che costringe ad assumere decisioni che vanno ad incidere sui cittadini – commenta l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva – per questo motivo riteniamo che vada ridefinita la misura dei flussi da inviare al termovalorizzatore, una ridefinizione che dovrà tenere conto dell’impatto economico che viene causato».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/5Pomeriggio a Baratz alla scoperta dei rapaci
7/512 milioni per il patrimonio boschivo
5/5Calabona, l’ambientalismo a senso unico
4/5A-Mare è il sintomo di un metodo
4/5Sardigna Romanica tra tra Marghine e Planargia
2/5Bar chiuso a Capo Caccia: intollerabile
27/4Grotte, fondi per la valorizzazione
27/4Villanova, il tesoro delle erbe selvatiche
27/4Remote Decay per far rinascere il corallo
26/4Compagnie barracellari alla Conferenza regionale
« indietro archivio ambiente »
15 maggio
Violenza sessuale: uomo ai domiciliari ad Alghero
15 maggio video
L´Alghero scommette sul futuro con Mauro Giorico: l´intervista
15 maggio
Tennistavolo Sassari: sfuma la finale scudetto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)