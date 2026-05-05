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Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaAmbiente › 12 milioni per il patrimonio boschivo
S.A. 18:31
12 milioni per il patrimonio boschivo
I Comuni dovranno formalizzare l’adesione entro il 3 giugno 2026 e avviare i lavori entro 12 mesi dall’assegnazione delle risorse, nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni stabilite dalla deliberazione
12 milioni per il patrimonio boschivo

CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’Assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, il programma di ripartizione delle risorse per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, destinando complessivamente 12 milioni di euro a favore dei Comuni della Sardegna per l’annualità 2026. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche regionali di tutela ambientale e di riequilibrio territoriale, con particolare attenzione ai territori interessati da processi di deindustrializzazione, presenza di miniere dismesse, cave storiche, impianti industriali o da una significativa riduzione dell’occupazione nel settore forestale. I Comuni dovranno formalizzare l’adesione entro il 3 giugno 2026 e avviare i lavori entro 12 mesi dall’assegnazione delle risorse, nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni stabilite dalla deliberazione. La Regione, attraverso l’Agenzia Forestas, assicurerà il monitoraggio e il controllo sulla corretta attuazione degli interventi, garantendo efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
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