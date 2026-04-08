S.A. 18:43 «Inutili e costosi gli ecocentri aperti la domenica» Così il gruppo di Forza Italia Alghero sulla gestione dei rifiuti ad Alghero, in particolare il conferimento agli ecocentri



ALGHERO - «Siamo costretti per l’ennesima volta ad intervenire per via delle innumerevoli lamentele dei nostri concittadini relativi alla gestione degli ecocentri. La tanto decantata apertura domenicale e la modifica degli orari con ampliamento delle fasce in cui è divenuto possibile conferire i rifiuti è risultata del tutto inutile e dannosa. Infatti, i cittadini che vanno a conferire il Sabato e la Domenica, nella maggior parte delle volte, non possono far altro che tornare indietro perché gli scarrabili sono già ricolmi di rifiuti e numericamente insufficienti. Ci vorrebbero più cassoni, ma questo non è possibile perché lo spazio disponibile non può accogliere altri scarrabili, con la conseguenza che gli algheresi che si recano per conferire sono costretti fare “retromarcia” con rifiuti al seguito». Così il gruppo di Forza Italia Alghero sulla gestione dei rifiuti ad Alghero, in particolare il conferimento agli ecocentri.



Secondo i consiglieri azzurri «il fatto, ancora più grave, è che i dipendenti della società di gestione sono costretti ad osservare i nuovi orari ed a restare in Azienda anche la Domenica, con costi per il personale raddoppiati a fronte di un servizio che non po’ essere reso. L’Azienda di raccolta dei rifiuti, infatti, ben potrebbe usare quelle somme per offrire ai cittadini servizi differenti e migliori. L’amministrazione, già informata di questa circostanza, ignora il problema e, fatto ancor più grave, sta prevedendo un aumento delle imposte a causa dell’incremento dei costi per il servizio di raccolta dei rifiuti». E concludono con un richiamo all'assessore Raniero Selva: «Assistiamo all’ennesimo paradosso: i costi del servizio di raccolta dei rifiuti aumentano ma paghiamo per attività che non possono essere rese adeguatamente. L’Assessore all’Ambiente si impegni ad ottimizzare il servizio, evitando gli sprechi e i doppioni e, soprattutto, abbandoni la propaganda e dia attuazione all’appalto in modo serio e virtuoso senza caricare i costi della “propria inadeguatezza” sui cittadini».