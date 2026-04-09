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Cor 14:39
Lotta alla mafia: Giovanni Impastato ad Alghero
Giovedì 16 aprile, Giovanni Impastato incontrerà gli studenti e i cittadini algheresi per sensibilizzarli sulla lotta contro la mafia attraverso la storia del fratello Peppino Impastato
Lotta alla mafia: Giovanni Impastato ad Alghero

ALGHERO - Giovedì 16 aprile, Giovanni Impastato, autore dei libri Oltre i Cento Passi (edito da Piemme, con illustrazioni di Vauro) e Mio fratello. Tutta una vita con Peppino (edito da Pienogiorno), incontrerà gli studenti e i cittadini algheresi per sensibilizzarli sulla lotta contro la mafia attraverso la storia del fratello Peppino Impastato — giornalista e attivista ucciso a Cinisi dalla mafia nella notte tra l’8 e il 9 maggio 1978, divenuto simbolo di resistenza e ribellione alla criminalità organizzata — e della famiglia Impastato, che da quasi cinquant’anni è impegnata con coraggio e determinazione nel contrasto alle mafie e nella promozione dei valori della legalità, dell’impegno civile e della libertà.

Il programma della giornata prevede una lezione sulla legalità con Giovanni Impastato, rivolta agli studenti algheresi, alle ore 11.00 presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico A. Roth, in via S. Diez n. 9. La sera, alle ore 18.00, presso la sala Peppino Masala della sede del Polisoccorso Alghero (via Liguria 14/16), si terrà un secondo appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, nel quale Giovanni Impastato dialogherà con Maria Antonietta Alivesi (presidente dell’associazione Punta Giglio Libera – Ridiamo Vita al Parco) e Giuseppe Manias (responsabile della Biblioteca Gramsciana ONLUS), con incursioni poetiche di Cristian Augusto Grosso. Introduce e modera Giovanni Salis.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Punta Giglio Libera – Ridiamo Vita al Parco, in collaborazione con la Biblioteca Gramsciana ONLUS, l’ANPI sezione di Alghero “Marisa Musu”, il G.U.S. – Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti e il collettivo Alghero Antifascista, con l’intento di educare alla cittadinanza creando uno spazio di riflessione e confronto sugli ideali dell’impegno civile e sociale contro la cultura mafiosa e la politica clientelare, stimolare una partecipazione consapevole ai diritti e ai doveri civici e promuovere il rispetto dell’ambiente e del bene comune. Per informazioni: puntagigliolibera.aps@gmail.com – tel. 339 3481846.
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