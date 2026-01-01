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Cor 22:45
Alcohol Prevention Day: gli orari
L’Alcohol Prevention Day, in programma il 16 aprile 2026, è promossa dall’Istituto Superiore di Sanità ed è sostenuta e finanziata dal Ministero della Salute nell’ambito delle iniziative di comunicazione e prevenzione, volte a favorire e supportare una cultura della prevenzione
Alcohol Prevention Day: gli orari

SASSARI - La Asl di Sassari in prima fila in occasione dell’Alcohol Prevention Day: il prossimo 16 aprile sarà una giornata intensa tra informazione rivolta ai giovani, nei banchi di scuola, ma anche tra la popolazione, in Piazza Italia, e porte aperte della struttura di Alcologia della Asl n. 1. L’Alcohol Prevention Day, in programma il 16 aprile 2026, è promossa dall’Istituto Superiore di Sanità ed è sostenuta e finanziata dal Ministero della Salute nell’ambito delle iniziative di comunicazione e prevenzione, volte a favorire e supportare una cultura della prevenzione basata sui principi fondamentali della salute pubblica, per lo sviluppo di una cittadinanza consapevole e fondata sulla responsabilità individuale e sociale.

Per giovedì 16 aprile la Ssd Alcologia della Asl di Sassari ha organizzato tre momenti: Primo appuntamento all’auditorium provinciale (via Monte Grappa): gli studenti saranno coinvolti in attività esperienziali e interattive, pensate per favorire una partecipazione attiva e una maggiore consapevolezza. In particolare, la simulazione dello stato di ebbrezza attraverso appositi visori consentirà ai ragazzi di comprendere in modo concreto gli effetti dell’alcol sulle capacità percettive e motorie, mentre i laboratori e le discussioni guidate offriranno uno spazio di confronto diretto con gli operatori. Capire oggi significa scegliere meglio domani. Essere consapevoli è il primo passo per proteggere sé stessi e gli altri.

Secondo appuntamento in Piazza Italia: l’evento si estenderà alla cittadinanza con uno stand informativo per la diffusione di materiale divulgativo e la promozione di corretti stili di vita. Chiusura dei lavori in serata con l’Open Day presso la sede della Ssd di Alcologia, Palazzina N, complesso sanitario di Rizzeddu a Sassari: rappresenterà un’ulteriore opportunità per conoscere i servizi presenti sul territorio e accedere liberamente a momenti di informazione e orientamento.

«L’alcol agisce sul cervello, rallenta i riflessi, altera la percezione della realtà e può portare a comportamenti rischiosi che, in pochi secondi, possono avere conseguenze gravi e irreversibili: incidenti, violenza, perdita di controllo, dipendenza. Tra i giovani, il consumo è spesso sottovalutato. Ma è proprio durante l’adolescenza che il cervello è più vulnerabile: l’alcol può compromettere memoria, capacità di concentrazione e sviluppo emotivo. Questa giornata si configura quindi come un momento fondamentale per promuovere la cultura della prevenzione, rafforzare la consapevolezza dei rischi e valorizzare il ruolo dei servizi territoriali nel supporto alle persone», spiega Gianfranca Nieddu, responsabile della Ssd di Alcologia della Asl di Sassari.
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