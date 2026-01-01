Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariTurismoArcheologia › Festival di Archeologia Sulcitana
Cor 9:55
Festival di Archeologia Sulcitana
Dal 15 al 19 aprile il "Fam Trip" alla scoperta del territorio: ospiti, operatori turistici e giornalisti di Stati Uniti e Regno Unito, pronti a immergersi alla scoperta delle bellezze del territorio del Sulcis
Festival di Archeologia Sulcitana

SANT'ANTIOCO - Dal sito archeologico di Pani Loriga alla Necropoli di Montessu, dalla Basilica di S.Antioco Martire e le sue Catacombe alle degustazioni del cus cus e del Carignano a Calasetta, dal Tempio di Antas al sito archeologico di Monte Sirai, e poi il Nuraghe Seruci, il Museo Archeologico di Sant’Antioco, il tophet, la Necropoli punica e altri tesori che rendono così ricco di cultura e attrattiva il territorio sulcitano. Mercoledì 15 aprile sbarcano nel Sulcis otto esperti del settore turistico, tra tour operator e giornalisti, provenienti da Stati Uniti e Regno Unito, pronti a immergersi alla scoperta delle bellezze del territorio del Sulcis, in occasione del Fam trip organizzato nell’ambito del primo Festival di Archeologia Sulcitana promosso dal Parco Archeologico di Sant’Antioco e finanziato dalla Regione Sardegna.

L’obiettivo che si pone il Fam Trip è presentare in modo integrato il sistema dei siti archeologici, dei musei e dei paesaggi culturali dell’area. Il programma prevede visite guidate ai principali contesti del territorio, incontri con i soggetti gestori e momenti di approfondimento dedicati alle specificità storiche e identitarie del Sulcis.

L’evento rappresenta un passaggio strategico del Festival: non solo momento conclusivo, ma anche azione concreta di posizionamento del territorio nei circuiti del turismo culturale internazionale. Attraverso il contatto diretto con operatori e comunicatori specializzati, infatti, l’iniziativa mira a rafforzare la visibilità del Sulcis-Iglesiente e a promuovere una narrazione coordinata e consapevole del suo patrimonio archeologico. Il Comune di Sant’Antioco, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, di ENIT e avvalendosi della collaborazione di Ilenia Cocco, esperta di destination marketing e di international relations manager, ha creato un percorso che coinvolge i siti archeologici presenti nei nostri Comuni, sulla scorta degli obiettivi più generali del primo Festival di Archeologia Sulcitana, che ha preso avvio nel dicembre del 2025 a Sant’Antioco per poi dare corso a una serie di iniziative di condivisione di buone pratiche nei diversi Comuni del Sulcis.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
1/4A Palmavera nuovi servizi e parcheggi
1/4Luoghi di cultura: 30 mln ai comuni
29/3Ripartono da Sassari i dialoghi nuragici
16/3Dialoghi nuragici, sei incontri Unesco
11/3A Sennori alla scoperta del jazz e delle Domus de janas
28/2Tourisma, cultura e archeologia in vetrina
22/2Fondazione Barumini, palcoscenici internazionali
3/2Ad Arzana un antico scarabeo
18/1Raffaella Sanna traccia il percorso Unesco
16/1«Un milione di euro per Anghelu Ruju»
« indietro archivio archeologia »
13 aprile
Rifiuti abbandonati: denuncia ad Alghero
13 aprile
Basket U17, le ragazze dell´Alghero Nazionali
13 aprile
Pesca sportiva, nuove regole europee



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)