Cor 7:59 Lions Nord Sardegna Custodi del tempo Lions Nord Sardegna, cultura e identità al centro del Service Nazionale “Custodi del tempo” 2025-2026: Un risultato che valorizza un patrimonio unico, espressione della civiltà prenuragica delle antiche comunità sarde di cui, nel corso dell’incontro, sono stati approfonditi il valore storico, archeologico e simbolico



ALGHERO - Si è svolta il 26 aprile, presso l’Hotel Catalunya, la seconda parte del Service Nazionale per la VII Circoscrizione del Distretto 108L, che ha coinvolto tutti i Club del Nord Sardegna rappresentati dai vari soci di Alghero, Arzachena Costa Smeralda, Calangianus, Castelsardo, Goceano, Florinas, Ittiri, La Maddalena Caprera, Olbia, Ozieri, Porto Torres, San Teodoro, Sassari Host, Sassari Monteoro, Tempio Pausania. Per l’Amministrazione Comunale di Alghero era presente l’Assessore Raffaella Sanna che ha sottolineato il valore e l’importanza dell’iniziativa come base per un rapporto sinergico tra Lions e Istituzioni a favore della promozione e della tutela del patrimonio storico e culturale della nostra isola.



Il rapporto con il territorio e le Istituzioni è fondamentale e si deve lavorare insieme. Si tratta di un impegno concreto che vede i Lions protagonisti nella costruzione di una cittadinanza consapevole, capace di riconoscere nel passato le radici del proprio futuro, come evidenziato dai vari presidenti, tra gli altri, Gino Simula, Vincenzo Becciu e dalla padrona di casa Laura Giorico. Altro aspetto fondamentale è stata l’unione di intenti dei quindici club uniti per portare avanti un progetto che, di certo, avrà un seguito importante per il lionismo sardo nella valorizzazione e nella trasmissione della memoria storica. Lo ribadisce il Presidente della VII Circoscrizione, Gianluca Manca, che auspica un proseguo del service sempre in armonia e collaborazione. Soddisfazione espressa anche dal referente del Distretto 108 L, Sergio Borsato, che plaude all’evento. Fondamentale la relazione con il Centro Studi Identità e Memoria (CeSim), punto di riferimento per la promozione dell’identità storica e culturale dell’isola, rappresentato magistralmente dalla prof.ssa Giuseppa Tanda, tra le più autorevoli studiose della preistoria sarda, che ha dato lustro alla conferenza, e Marco Di Gangi, socio Lions e componente del direttivo del CeSim, entrambi protagonisti del percorso che ha condotto al riconoscimento UNESCO.



Il titolo della conferenza: Il secondo sito dell’UNESCO. La tradizione funeraria nella preistoria della Sardegna: le Domus de Janas, evidenzia il riconoscimento delle domus come patrimonio mondiale dei siti sardi. Un risultato che valorizza un patrimonio unico, espressione della civiltà prenuragica delle antiche comunità sarde di cui, nel corso dell’incontro, sono stati approfonditi il valore storico, archeologico e simbolico. Come rimarcato dai relatori, ora si dovrà lavorare perché si riconosca il ruolo determinante della ricerca, della tutela e della partecipazione delle comunità locali per la gestione e la valorizzazione dei siti e per rendere fruibili altri importanti luoghi storici della nostra terra. I Lions hanno rinnovato il proprio impegno come custodi attivi del patrimonio, come promotori di iniziative che uniscono educazione, cultura e servizio, contribuendo a rafforzare il legame tra territorio, identità e comunità. Un’azione concreta che mira a sensibilizzare cittadini e giovani sull’importanza dei beni culturali, affinché possano essere conosciuti, rispettati e tramandati nel tempo.