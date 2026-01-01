Cor 12:03 Ad Alghero si parla del nuraghe Santu Antine “Silenzio. Il nuraghe di Santu Antine racconta”. Sarà questo straordinario monumento il cuore del secondo dialogo nuragico organizzato dall’Associazione ‘La Sardegna verso l’Unesco’ ad Alghero.



ALGHERO - “Silenzio. Il nuraghe di Santu Antine racconta”. Caposaldo di tutto il sistema insediativo della Valle dei Nuraghi, noto e menzionato fin dall'800, il complesso monumentale del nuraghe Santu Antine costituisce la sintesi e l'apogeo dell'architettura di età nuragica: sarà questo straordinario monumento il cuore del secondo dialogo nuragico organizzato dall’Associazione ‘La Sardegna verso l’Unesco’ ad Alghero.



Dopo il successo del primo incontro, si torna quindi a parlare di patrimonio nuragico nell’appuntamento di giovedì 21 maggio (Sala Conferenze Fondazione Alghero, ore 17.30). Ospite della serata che unisce divulgazione e dialogo, introdotto da Ennio Filigheddu, socio dell’Associazione, sarà l’archeologo Franco Campus che consentirà alla platea di comprendere l’eccezionalità di un'opera architettonica tanto articolata quanto unica.



Anche questo appuntamento è inserito in un percorso condiviso che riconosce nel patrimonio nuragico – nuraghi, villaggi, pozzi sacri, tombe dei Giganti - una risorsa viva, capace di rafforzare il legame con i territori e di contribuire allo sviluppo culturale e sociale, in una prospettiva di responsabilità e visione internazionale.