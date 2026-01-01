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Cor 16:19
Dialoghi nuragici, sei incontri Unesco
In programma a Cagliari sei incontri che uniscono divulgazione e dialogo grazie alla partecipazione di archeologi, storici, antropologi, scienziati, fotografi, amministratori, economisti, architetti, ingegneri del paesaggio e studiosi
Dialoghi nuragici, sei incontri Unesco

CAGLIARI - Sei incontri che uniscono divulgazione e dialogo grazie alla partecipazione di archeologi, storici, antropologi, scienziati, fotografi, amministratori, economisti, architetti, ingegneri del paesaggio e studiosi provenienti da università, enti di ricerca e istituzioni culturali, per raccontare, approfondire e mettere in luce il carattere universale del patrimonio nuragico. A Cagliari l’appuntamento va da marzo a giugno, il martedì, ogni due settimane, a Sa Manifattura alle ore 18.00. Si parte domani, martedì 17 marzo, con una domanda che dà il titolo all’incontro: “Quanti sono i nuraghi? Proviamo a contarli insieme”, con Pierpaolo Vargiu, Presidente dell’Associazione, e Fabio Pinna, Professore di Archeologia Pubblica UniCa.

Si prosegue martedì 31 marzo con le “Ricerche archeologiche nell’alta Marmilla”, introdotte e poi illustrate da Sandra Tobia, socia dell’Associazione, ed Emerenziana Usai, archeologa. Spazio alle immagini martedì 21 aprile con Alessandro Demartini, socio dell’Associazione, Bibi Pinna e Alessandra Cossu, fotografi, per l’incontro dal titolo “Nuraghi. Lo scatto fotografico che riesce a far parlare la bellezza”. Si torna a Sa Manifattura il 5 maggio per l’appuntamento “Intervista ai Sindaci. Dai nuraghi può nascere economia?, con Edoardo Balzarini, socio dell’Associazione, Marco Pisanu, Sindaco di Siddi, Concetta Spada, Sindaca di Domus de Maria, Carlo Atzeni, Professore di Architettura Tecnica UniCa, Chiara Pilo, Funzionaria Archeologa Soprintendenza SABAP di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. Il 19 maggio sarà possibile capire “Come prendersi cura del paesaggio nuragico” grazie alla visione e agli interventi e approfondimenti di Emanuela Abis, socia dell’Associazione, Gianfranca Salis, Responsabile Archeologa Soprintendenza SABAP di Cagliari e Province di Oristano e Sud Sardegna, Donatella Fiorino, Professoressa di Restauro UniCA.

Ultimo appuntamento cagliaritano il 9 giugno per un incontro ricco di interventi, “Stili di vita e società nuragica: il contributo dell’antropologia scheletrica” è il titolo del sesto “Dialogo nuragico” che vedrà la partecipazione di Valeria Nurchi, socia dell’Associazione, Vitale Sparacello, Professore di Antropologia fisica UniCa, Roberta Anedda, Dottoranda Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique, Aix-Marseille, Alessandra Varalli, Ricercatrice Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique, Aix-Marseille, Carla Maserati, Dottoranda UniCA. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico, uniscono divulgazione e dialogo e si inseriscono in un percorso condiviso che riconosce in questo straordinario lascito archeologico una risorsa viva, capace di rafforzare il legame con i territori e di contribuire allo sviluppo culturale e sociale, in una prospettiva di responsabilità e visione internazionale.
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