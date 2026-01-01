Cor 11:01 Tourisma, cultura e archeologia in vetrina Tourisma Firenze, la cultura e l’archeologia della Sardegna in vetrina al salone dell´archeologia: Su Nuraxi e Domus de Janas patrimonio Unesco. Il compito affidarli a generazioni future



FIRENZE - «La Sardegna porta anche quest’anno a Tourisma il suo grande patrimonio culturale, fatto di beni materiali e beni immateriali che ci rendono unici agli occhi del mondo. La Regione, insieme ad altre istituzioni e alla società civile, ha il compito di preservare questi beni, valorizzarli, prendersene cura a vantaggio delle comunità odierne, per affidarlo poi in un buono stato di salute alle generazioni future». Lo ha detto l’assessora regionale della Cultura Ilaria Portas intervenendo al Salone Archeologia e Turismo Culturale che si è aperto oggi al Palazzo dei Congressi di Firenze. L’assessora ha ricordato il traguardo ottenuto lo scorso luglio 2025 quando le le Domus de Janas sono state inserite dal Competente Comitato di Parigi nelle Liste Unesco del Patrimonio Mondiale.