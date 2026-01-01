S.A. 21:38 A Sennori alla scoperta del jazz e delle Domus de janas Il 15 marzo il secondo appuntamento della VI edizione di “Le Domeniche alle 5”. L’appuntamento è alle ore 17 nella Biblioteca comunale con due eventi



SENNORI - Domenica 15 marzo il secondo appuntamento della VI edizione di “Le Domeniche alle 5” propone a Sennori una serata da non mancare, con l’intreccio di arte, archeologia e identità.

L’appuntamento è alle ore 17 nella Biblioteca comunale di via Farina 32 (ingresso libero), con due eventi. Il primo appuntamento è con l’inaugurazione della mostra fotografica “Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de janas”, organizzata in collaborazione dal Comune e dal Centro studio Identità e Memoria (CeSim), e curata dall’archeologo, Luca Doro, con la partecipazione del Coro Voci bianche di Sennori.



La mostra, presentata per la prima volta a Firenze in occasione di Tourisma 2025, per poi essere ospitata a Cagliari, nella Cittadella dei Musei e nel Museo dell’Ossidiana di Pau, è un’esposizione dedicata alle Domus de janas: pannelli, fotografie e produzioni video illustrano il percorso che ha portato, il 12 luglio 2025, alla proclamazione delle Domus de Janas come 61° sito italiano Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Sono esposti importanti documenti che raccontano i complessi archeologici, tra cui la preziosa necropoli dell’Orto del Beneficio Parrocchiale di Sennori, celebre per le sue decorazioni a protomi bovine, tra le più significative dell'Isola. All’inaugurazione, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della responsabile della Soprintendenza, Gabriella Gasperetti, interverrà Giuseppina Tanda presidente CeSim e docente di Preistoria e protostoria dell’Università di Cagliari.



Dopo l’inaugurazione della mostra si terrà “DIXIE! Un racconto jazz”, spettacolo musico teatrale che racconta la storia di Nicola, un italiano emigrato in America che vive i grandi cambiamenti del jazz attraverso i musicisti e le band che passano nel suo locale. Un viaggio coinvolgente nella storia di una musica capace, ieri come oggi, di conquistare l’anima e rapire il cuore. Con Michele Vargiu, voce narrante e autore dello spettacolo, Luca Chessa sassofono, Andrea Budroni pianoforte, Lorenzo Agus contrabbasso, Jacopo Careddu batteria. Il doppio appuntamento sarà l’occasione anche per gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio: dolci di Manuela Piras e vini della Cantina Mode. «Crediamo nelle sinergie culturali e questa manifestazione ne è l’emblema. Lo spettacolo musicale che proponiamo ha un gran valore artistico e in più siamo lieti di ospitare la mostra itinerante dei siti seriali del Riconoscimento Unesco.



A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio il direttore artistico della manifestazione, il maestro Giuseppe Ruiu, e il personale della Biblioteca, sempre disponibile, anche le domeniche”, dichiara la consigliera comunale con delega alla Cultura, Turismo e Attività produttive, Elena Cornalis.

«La tappa Sennorese della mostra è motivo di grande soddisfazione per l’amministrazione comunale e per l’intera cittadinanza e segna un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del patrimonio archeologico della nostra comunità e della Sardegna intera», aggiunge l’assessore all’Archeologia, Michele Soggia. «La cultura e la valorizzazione dei siti storici e identitari del territorio sono un preciso impegno della nostra Amministrazione per promuovere Sennori e offrire ai sennoresi e ai visitatori tanti spunti di crescita e attrazione», conclude il sindaco, Nicola Sassu.