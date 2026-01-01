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Cor 21:04
Ripartono da Sassari i dialoghi nuragici
Sassari torna protagonista dei “Dialoghi nuragici” organizzati dall’Associazione ‘La Sardegna verso l’Unesco’, che quest’anno toccano 13 città sarde
Ripartono da Sassari i dialoghi nuragici

SASSARI - Sassari torna protagonista dei “Dialoghi nuragici” organizzati dall’Associazione ‘La Sardegna verso l’Unesco’, che quest’anno toccano 13 città sarde. Quattro date, quattro occasioni di confronto, quattro dialoghi per raccontare in modo nuovo l’unicità straordinaria e identitaria dell’antica civiltà sarda, straordinario asset di sviluppo economico. L’iniziativa “Dialoghi Nuragici” riunisce archeologi, storici, antropologi, scienziati, fotografi, amministratori e studiosi provenienti da università, enti di ricerca e istituzioni culturali.

Voci autorevoli e competenze diverse per offrire uno sguardo rigoroso e multidisciplinare sulla civiltà nuragica. Così sarà anche a Sassari nei mesi di marzo, aprile e maggio (Sala Conferenze Fondazione di Sardegna, ore 18.00). Si parte lunedì 30 marzo con il primo dei quattro dialoghi dal titoli “Cosa dice il nostro DNA”: Roberto Timo, socio dell’Associazione La Sardegna verso l’Unesco, e Francesco Cucca, Professore di Genetica UniSS, offriranno ai partecipanti una visione inedita in un incontro che unisce scienza, ricerca e storia.

Spazio, il 13 aprile all’incontro dal titolo “Paesaggio nuragico: la natura incontra l’uomo”, con Giampaolo Pitzurra, socio dell’Associazione e Marco Malavas, Professore di Botanica UniSS. Si prosegue il 27 aprile: “l Nuraghe e il suo gemello digitale” il titolo dell’appuntamento che vedrà la partecipazione di Sandra Tobia, socia dell’Associazione ed Emilio Turco, Professore di Scienza delle Costruzioni UniSS. Infine, l’11 maggio, con Antonello Sanna, socio dell’Associazione, Monica Stochino, Soprintendente SABAP di Sassari e Nuoro e Gabriella Gasperetti, Archeologa presso la Soprintendenza SABAP di Sassari e Nuoro, si parlerà di “Tutela e conservazione: prendersi cura del paesaggio nuragico”.
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