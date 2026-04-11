Cor 9:57 Anna Tribó all´Ateneu Alguerés L’Ateneu Alguerèsorganizza per la giornata di giovedì 16 aprile, alle ore 19, presso la Sala conferenze dell´Ateneu Alguerés (via Cavour 23), l´incontro con la scrittrice catalana Anna Tribó che presenterà il suo libro



ALGHERO - “Cròniques d'un espill esquerdat”. L'evento, organizzato dall'Institut Ramon Llull, dall'Università di Sassari e dall'Ateneu Alguerés, vedrà la partecipazione dello scrittore e attivista culturale Gavino Balata. Il libro è una raccolta di 25 brevi racconti illustrati che ritraggono personaggi, realtà, sogni e scene di vita quotidiana nei quali il lettore può rispecchiarsi. Si tratta di diverse storie brevi e indipendenti, che tuttavia condividono temi e atmosfere comuni.



I testi della Tribó combinano spesso osservazione sociale, introspezione psicologica e uno sguardo critico e sensibile sul mondo attuale. L'opera vanta la prefazione di Frederic Barberà, la presentazione dello scrittore Josep Vallverdú e le illustrazioni di Kayle Giroud.



Anna Tribó, filologa, risiede attualmente a Bruxelles, dove ha sviluppato la sua carriera professionale come traduttrice e docente di catalano e spagnolo. Con la raccolta di racconti brevi Cròniques d'un espill esquerdat, la Tribó fa il suo esordio ufficiale nel mondo della letteratura.