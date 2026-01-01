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Cor 20:06
Blue Tongue, campagna vaccinale
Incontro tra allevatori e associazioni di categoria per l’avvio della campagna vaccinale: La prestazione relativa alla somministrazione del vaccino, è stato sottolineato, resta a carico dell’allevatore
Blue Tongue, campagna vaccinale

SASSARI - Anche la Asl di Sassari ha partecipato alla Fiera regionale del bovino: un momento di confronto importante tra istituzioni, associazioni di categoria e allevatori in cui si è parlato delle novità relative alla vaccinazione contro la blue tongue in seguito all’adozione del Decreto regionale n. 9 del 19 marzo 2026. Il provvedimento introduce un cambio di paradigma nella gestione della vaccinazione, valorizzando il ruolo dei professionisti sul territorio e migliorando l’efficacia della strategia sanitaria regionale.

Durante l’incontro, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione veterinaria del Nord Sardegna, sono state approfondite le principali novità rispetto alle passate campagne vaccinali. In particolare è stato chiarito che il vaccino viene ora fornito gratuitamente agli allevatori, mentre la somministrazione deve esser affidata al proprio veterinario aziendale o ad un veterinario libero professionista inserito nell’elenco dei professionisti autorizzati dal Servizio veterinario della Asl di Sassari. La prestazione relativa alla somministrazione del vaccino, è stato sottolineato, resta a carico dell’allevatore.

La blue tongue nel territorio di competenza della Asl di Sassari nel 2024 aveva provocato 1400 focolai con oltre 35.000 capi morti, mentre nel 2025, grazie a una campagna di vaccinazione massiva, i focolai sono stati soltanto 140. Durante l’appuntamento ad Ozieri è stata sottolineata anche l’importanza della Lotta all’insetto vettore; oltre alla vaccinazione dei capi, infatti, e’ indispensabile adottare alcune buone pratiche per ridurre la presenza degli insetti, capaci di diffondere i virus. Tra queste i trattamenti contro gli insetti vettori, la riduzione dei siti di riproduzione (come ad esempio con l’eliminazione dei fanghi e liquami) e il monitoraggio continuo degli animali tramite test sierologici e virologici.

«La Asl di Sassari e i nostri servizi Veterinari invitano gli allevatori ad aderire alla vaccinazione, una pratica sicura che offre importanti garanzie, evitando la perdita del diritto a eventuali richieste risarcitorie. Per aumentare rapidamente il livello di immunità complessiva è fortemente raccomandata concludere la campagna vaccinale entro il periodo di massima attività vettoriale, previsto tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, pertanto la vaccinazione deve esser eseguita entro il mese di luglio», conclude Sgarangella.
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