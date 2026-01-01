Cor 19:09 Strage di cani avvelenati nel sassarese LNDC Animal Protection annuncia di aver presentato denuncia alle autorità competenti affinché venga aperta un’indagine approfondita per individuare i responsabili di questo gesto crudele e vigliacco



SASSARI - LNDC Animal Protection esprime profonda indignazione e dolore per la gravissima strage di cani avvenuta nelle campagne di Sassari, nella zona di Mandria di l’Ainu, dove negli ultimi giorni sarebbero stati trovati morti circa venti cani, con ogni probabilità vittime di avvelenamento.



Una tragedia che colpisce non solo gli animali, ma l’intera comunità e tutti i volontari che quotidianamente si impegnano per la tutela dei randagi. A segnalare l’accaduto sono stati proprio alcuni volontari del territorio, che hanno denunciato il ritrovamento dei corpi senza vita degli animali e il peggioramento della situazione, chiedendo maggiori controlli in un’area difficile da monitorare.



Di fronte a un episodio di tale gravità, LNDC Animal Protection annuncia di aver presentato denuncia alle autorità competenti affinché venga aperta un’indagine approfondita per individuare i responsabili di questo gesto crudele e vigliacco. L’avvelenamento di animali rappresenta un reato gravissimo, oltre che un pericolo concreto anche per altri animali, per la fauna selvatica e persino per le persone.



L’associazione rivolge inoltre un appello accorato ai cittadini: chiunque abbia visto movimenti sospetti, persone aggirarsi nelle zone interessate o abbia informazioni utili, è invitato a segnalarlo immediatamente alle forze dell’ordine o scrivendo ad avvocato@lndcanimalprotection.org. Anche il minimo dettaglio può rivelarsi fondamentale per fermare i responsabili e prevenire ulteriori uccisioni.