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S.A. 10:02
Microchippatura cani, iscrizioni ad Alghero
Nuovo appuntamento venerdì 24 aprile per la microchippatura gratuita dei cani, nella Sala Veterinaria Comunale, sita in via Sant´Anna n. 36, con inizio alle 9,30
Microchippatura cani, iscrizioni ad Alghero

ALGHERO - Venerdì 24 aprile è previsto il nuovo appuntamento per la microchippatura gratuita dei cani, nella Sala Veterinaria Comunale, sita in via Sant'Anna n. 36, con inizio alle 9,30. L'attività è frutto della stretta collaborazione tra l'Assessorato Politiche Ambientali del Comune di Alghero e l'ASL di Sassari, grazie alla quale un veterinario si rende disponibile in città per agevolare il rispetto dell'obbligo di legge che impone la microchippatura di tutti i cani.

Si accede in ordine di arrivo e l'attività proseguirà sino a quando saranno presenti cani prenotati.
Sul posto dovrà essere compilato e sottoscritto da parte dell'interessato un apposito modulo (uno per ciascun cane) che, nel caso fosse possibile, potrà essere consegnato già compilato avendo cura di lasciare in bianco le voci "categoria", "mantello", "pelo" e "segni particolari". La consegna consentirà di ridurre al minimo la permanenza in sede. Si fa presente inoltre che: Saranno accettati cani anche di altri comuni, purché ricadenti nel territorio di competenza dell'ASL di Sassari.

Chi ha delle cucciolate, per espressa richiesta della ASL, deve intestare tutti i cani a se stesso. Solo successivamente potranno essere effettuati i passaggi di proprietà. Gli animali non dovranno avere pulci, zecche o altri parassiti. I cani aggressivi o di grossa taglia dovranno avere la museruola.
L’iscrizione all’anagrafe canina, mediante l’applicazione del microchip è obbligatoria. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso. La mancata sottoposizione all’inoculazione del microchip è punita con la sanzione amministrativa per la violazione dell’art.5, comma 1 della Legge Regionale n.21 del 1994.
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