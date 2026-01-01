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S.A. 18:10
Dermatite nodulare: vaccini nel nord Sardegna
Sono oltre 10.000 le dosi di vaccino consegnate alla Asl di Sassari e oltre 55.000 i bovini che nelle prossime settimane verranno sottoposti a profilassi.
Dermatite nodulare: vaccini nel nord Sardegna

SASSARI - Inizia nel Nord Sardegna la campagna di vaccinazione per contrastare la Dermatite nodulare contagiosa: sono oltre 10.000 le dosi di vaccino consegnate alla Asl di Sassari e oltre
55.000 i bovini che nelle prossime settimane verranno sottoposti a profilassi. Nel Nord ovest dell’Isola da questa mattina è ufficialmente partita la campagna di vaccinazione sui bovini contro il virus della Lumpy Skin Disease ( LSD): nella giornata di ieri l’Istituto Zooprofilattico della Sardegna ha consegnato le prime 10.000 dosi di vaccino al Servizio di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Nord Sardegna. Nel 2025 in Sardegna sono stati registrati 79 focolai, di cui 9 nel territorio dell’Asl di Sassari, localizzati nell’area del Goceano tutti estinti grazie alla tempestiva campagna di vaccinazione che ha interessato il 98% delle aziende e il 99% dei capi. In seguito ai nuovi focolai registrati nel sud ovest della Sardegna è scattata nuovamente l’emergenza e il blocco delle movimentazioni; la Regione Sardegna, in accordo con il Ministero, ha previsto di avviare subito la nuova campagna di vaccinazione acquistando le dosi necessarie
per tutto il patrimonio bovino dell’Isola.
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