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Cor 18:50
Cani padronali: sterilizzazioni e identificazioni
Laore Sardegna e Asl 1 Sassari avviano nel Nord Sardegna la campagna straordinaria per la sterilizzazione e l’identificazione dei cani padronali nelle aree rurali: Un progetto pilota che in questa fase interesserà 17 Comuni del Nord ovest Sardegna e che ha preso il via in questi giorni con le attività di sensibilizzazione
Cani padronali: sterilizzazioni e identificazioni

SASSARI - Prende avvio nel Nord Sardegna la fase sperimentale della campagna straordinaria di incentivazione all’identificazione e sterilizzazione dei cani di proprietà nelle aree rurali, prevista dalla Legge regionale 21 novembre 2024, n. 18. L’intervento è attuato dall’Agenzia Laore Sardegna e dall’Asl n. 1 di Sassari nell’ambito di un accordo operativo che definisce un’azione congiunta tra competenze agronomiche, zootecniche e sanitarie. La fase sperimentale coinvolge 17 Comuni del Nord Ovest Sardegna. Si tratta dei comuni di: Sassari, Porto Torres, Stintino, Putifigari, Villanova Monteleone, Ittiri, Cossoine, Bonorva, Codrongianos, Ploaghe, Tergu, Osilo, Nulvi, Ardara, Benetutti, Florinas, Illorai.

La Regione Sardegna ha destinato 400 mila euro all’attuazione della campagna, finalizzata a promuovere la corretta gestione dei cani impiegati in ambito pastorale e rurale, valorizzare il loro ruolo nel sistema zootecnico regionale e contrastare il fenomeno del randagismo. Il cane da pastore non indica una singola razza (come ad esempio il Pastore maremmano, Pastore abruzzese e Pastore fonnese), rappresenta però l’animale con ruolo di “assistente” dell’allevatore, selezionato per particolari attitudini nella gestione e difesa delle greggi dai predatori.

Il progetto si articola in due linee di intervento: la sterilizzazione dei cani fertili, per prevenire la riproduzione incontrollata e, quindi, l’abbandono dei cuccioli, e l’identificazione tramite microchippatura, per garantire la tracciabilità e la responsabilizzazione della proprietà.
Le prestazioni veterinarie saranno erogate gratuitamente presso strutture veterinarie pubbliche e private convenzionate. Per l’attuazione operativa si opera in modo complementare e integrato: Laore con la promozione di azioni di informazione rivolte agli allevatori e l’Asl di Sassari attraverso l’organizzazione e la realizzazione delle attività sul territorio.
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