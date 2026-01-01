Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaEconomiaAnimali › Dermatite nodulare bovina: 300mila vaccini
Cor 15:59
Dermatite nodulare bovina: 300mila vaccini
Il Piano riguarda tutti gli stabilimenti con presenza di bovini e bufalini e tutti i capi detenuti in Sardegna, con priorità per le aree soggette a restrizione e per gli allevamenti vaccinati da più tempo
Dermatite nodulare bovina: 300mila vaccini

CAGLIARI - Arrivano in Sardegna 300mila dosi di vaccino contro la dermatite nodulare bovina, la Lumpy Skin Disease. La disponibilità delle dosi consente l’avvio della campagna vaccinale a partire dal 6 maggio, in attuazione del decreto dell’Assessorato regionale della Sanità che ufficializza il proseguimento del Piano di vaccinazione obbligatoria su tutto il territorio regionale. Il Piano riguarda tutti gli stabilimenti con presenza di bovini e bufalini e tutti i capi detenuti in Sardegna, con priorità per le aree soggette a restrizione e per gli allevamenti vaccinati da più tempo. Le dosi sono fornite gratuitamente dalla Regione e la gestione operativa è affidata ai Servizi veterinari di Sanità animale delle ASL, con il supporto dell’IZS Sardegna. La LSD è classificata dalla normativa europea come malattia di categoria A, che richiede interventi immediati di controllo ed eradicazione in caso di rilevamento. Per questo la Regione raccomanda agli allevatori la massima adesione alla campagna vaccinale, a tutela del patrimonio bovino isolano, della sanità animale e della continuità produttiva delle aziende.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
30/4Bovini: Regione stanzia 4,5 milioni
24/4Dermatite bovina: conclusi gli abbattimenti
18/4Recupero fauna selvatica, modello Sardegna
17/4Caso Dermatite, agricoltori in allarme
17/4Microchippatura cani, iscrizioni ad Alghero
16/4Dermatite nodulare: nuovo caso a Muravera
14/4Strage di cani avvelenati nel sassarese
14/4Blue Tongue, campagna vaccinale
4/4L´isola dei grifoni: tavola rotonda
31/3Molentargius, al via nidificazione fenicotteri
« indietro archivio animali »
5 maggio
«Preoccupazione per l´impianto». Città Metropolitana assente
5 maggio
Winter 2027, Ryanair sblocca Alghero
5 maggio
Lirica estiva al Forte della Maddalena



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)