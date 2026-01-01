Gianfranco Langella 17:24 L'opinione di Gianfranco Langella Più vite per Surigheddu Mamuntanas



Leggo tantissime prese di posizione sull’ex azienda agricola di Surigheddu e Mamuntanas e mi chiedo perché ci si ostini a guardare un’area così vasta con una visione così limitata. Parliamo di 380 ettari, un patrimonio enorme che in passato ha dato lavoro e sviluppo, ma che oggi deve essere pensato con uno sguardo completamente diverso. Colpisce questo accanimento su un’unica direzione, come se l’unica prospettiva possibile fosse quella agricola. Nessuno mette in discussione il valore dell’agricoltura, è identità, è tradizione, è parte della nostra terra. Ma fermarsi lì significa non essere lungimiranti. Un’area di queste dimensioni non può vivere di un solo settore. Deve essere programmata con intelligenza, con una visione moderna che integri più opportunità. Agricoltura sì, ma anche turismo di qualità, attività ricreative, sport, servizi legati al verde. Non sono alternative, sono elementi che insieme creano valore. Chi sostiene che una strada escluda l’altra dimostra di non avere una visione completa. Il futuro sta proprio nella capacità di mettere insieme più modelli di sviluppo, non nel chiudersi in uno solo. Esistono già realtà agricole consolidate, strutturate da anni, basti pensare a esempi come Arborea. Pensare di entrare in competizione diretta senza una strategia più ampia significa partire già in salita. Al contrario, Alghero ha il potenziale per distinguersi, per creare qualcosa di diverso, per diventare un punto di riferimento. Continuare ad accanirsi su una sola soluzione è un limite che questa città non può permettersi. Qui c’è un’opportunità concreta per costruire sviluppo vero, lavoro e visibilità per tutto il territorio. Il futuro non è scegliere una sola strada, ma avere il coraggio di percorrerne più di una insieme.



*Gianfranco Langella, Destra Democratica Italiana