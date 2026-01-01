S.A. 19:51 Campagna salva sughero contro i lepidotteri Ad oggi sono già stati trattati oltre 16.000 ettari in quattro aree dell’isola. Venerdì 8 maggio, salvo avverse condizioni meteo, gli elicotteri raggiungeranno le sugherete di Sinnai e Burcei



CAGLIARI - È in pieno svolgimento la campagna fitosanitaria 2026 contro i lepidotteri defogliatori della sughera, avviata il 2 maggio e coordinata da Agris Sardegna su impulso dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. Ad oggi sono già stati trattati oltre 16.000 ettari in quattro aree dell’isola. Venerdì 8 maggio, salvo avverse condizioni meteo, gli elicotteri raggiungeranno le sugherete di Sinnai e Burcei (circa 2.000 ettari), con base alla Stazione forestale di Campu Omu. Seguirà l’area di Sant’Antonio di Gallura e Calangianus per completare i 30.000 ettari programmati — il massimo trattabile nella finestra stagionale utile, a fronte di una superficie a rischio stimata da Agris Sardegna e Università di Sassari in circa 40.000 ettari.



Dal 2023 le sugherete sarde sono colpite da una gradazione crescente di Lymantria dispar, Malacosoma neustria e Tortrix viridana: i bruchi di queste tre specie, in tarda primavera, defogliano estesamente le querce da sughero, indebolendole, riducendo la produzione di sughero e creando disagi nei centri abitati. L’infestazione, già contrastata con trattamenti aerei nel 2024 e nel 2025, è ancora in fase di culmine. I rilievi autunnali 2025 della rete DIBOMED — circa 700 punti gestiti da CFVA, Agris Sardegna e Università di Sassari — hanno registrato indici massimi di infestazione di Lymantria dispar in più località dell’area di Sinnai e Burcei (Funtana Ona, Monte Maria, Arcu su Cabriolu), confermandone l’inserimento tra le priorità della campagna. Con deliberazione n. 50/30 del 24 settembre 2025, su proposta dell’assessora Rosanna Laconi, la Giunta regionale ha dichiarato per il terzo anno consecutivo lo stato di emergenza fitosanitaria, avviando le procedure di autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 150/2012. Con successivo provvedimento, di concerto con l’Assessore della Programmazione, sono stati stanziati 2.350.000 euro. Il Ministero della Salute ha rilasciato l’autorizzazione all’uso del formulato biologico. I trattamenti sono eseguiti con 4 elicotteri usando il Foray Avio 76B a base di Bacillus thuringiensis kurstaki (Btk), insetticida biologico selettivo innocuo per l’uomo e le specie non bersaglio.



La campagna interessa 17 Comuni in 7 cantieri: Sant’Antonio di Gallura, Calangianus, Telti, Berchidda, Monti, Villanova Monteleone, Putifigari, Ittiri, Bosa, Montresta, Abbasanta, Norbello, Aidomaggiore, Santu Lussurgiu, Iglesias, Sinnai e Burcei. Aree già trattate: Berchidda-Monti-Telti: 9.600 ha (2–5 maggio); Putifigari-Villanova Monteleone-Ittiri: 4.000 ha (2–3 maggio); Abbasanta: 2.400 ha (4 maggio); Iglesias: 2.400 ha (7 maggio, in corso). Sinnai-Burcei (2.000 ha) è prevista per l’8 maggio, subordinatamente a meteo e sviluppo larvale, con base a Campu Omu. I Comuni sono stati informati da Agris Sardegna con comunicazione formale del 9 aprile; il CFVA applicherà i cartelli informativi nei punti principali della viabilità nei giorni precedenti l’intervento. Con il completamento della campagna, la Regione avrà trattato 30.000 ettari di sugherete in una sola stagione, confermando la capacità di rispondere con tempestività e metodo a un’emergenza fitosanitaria di scala regionale.