Cor 17:35 Distretto Rurale Alghero: innovazione Il drone DJI Agras T100 al servizio dell’agricoltura di precisione: la dimostrazione programmata per la giornata di mercoledì 13 maggio 2026. L’iniziativa si inserisce nella missione del Distretto Rurale



ALGHERO - Il Distretto Rurale di Alghero e Olmedo organizza la dimostrazione pratica del DJI Agras T100, drone professionale agricolo di ultima generazione, in programma mercoledì 13 maggio 2026 ad Alghero. L’evento, a partecipazione gratuita, è rivolto ad aziende agricole, tecnici e operatori del settore interessati a esplorare le potenzialità dell’agricoltura di precisione applicata al lavoro quotidiano in campo.



La mattinata, con inizio alle ore 10.30, offrirà ai partecipanti la possibilità di assistere a una prova operativa reale del drone e di approfondire, con esperti del settore, i vantaggi concreti che le nuove tecnologie portano nella gestione agronomica: ottimizzazione dei tempi di lavoro, riduzione degli sprechi di prodotti fitosanitari e maggiore efficacia e uniformità negli interventi.



Il DJI Agras T100 è uno dei sistemi di irrorazione aerea più avanzati disponibili sul mercato, progettato per operare con precisione su vigneti, oliveti, cereali e colture orticole. La dimostrazione costituisce un’occasione unica per valutarne le prestazioni direttamente sul campo, senza costi di accesso. L’iniziativa si inserisce nella missione del Distretto Rurale di Alghero e Olmedo di accompagnare le imprese agricole del territorio verso modelli produttivi più efficienti, competitivi e sostenibili. Info su distrettoruralealghero@google.com.