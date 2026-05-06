S.A. 18:46 Bando su diversificazione delle aziende agricole Bando da 9 milioni di euro dedicato agli investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. Domande dal 3 giugno



CAGLIARI - La Regione Sardegna, a seguito delle direttive emanate lo scorso 23 aprile dall’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus, avvia il bando da 9 milioni di euro dedicato agli investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, previsto dall’intervento SRD03 del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027. È una misura che consentirà lo sviluppo di agriturismi, agricoltura sociale, attività educative e didattiche, iniziative turistico-ricreative e progetti legati alla tutela delle tradizioni rurali, oltre alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche della Sardegna.



Nel dettaglio, tra gli interventi ammissibili sono previsti: nuove costruzioni e interventi di recupero, ristrutturazioni e ampliamenti delle strutture da dedicare esclusivamente all’attività multifunzionale, acquisto di attrezzature informatiche, di mezzi trasporto e ancora realizzazione e allestimenti di piazzole per campeggio e spazi per le infrastrutture di servizio comprese quelle elettriche, idriche e sanitarie.



Le domande di sostegno potranno essere presentate dal 3 giugno 2026 sino al 18 luglio 2026. L’intensità del contributo è fissata nella percentuale del 60% della spesa ammessa a finanziamento e non può superare l’importo di 200mila euro. Il bando assegna punteggi in base alle caratteristiche dell'azienda e del progetto presentato, sono previste premialità se i richiedenti sono giovani imprenditori che hanno un’età pari o non superiore ai 41 anni e se la localizzazione prevalente dell’azienda agricola è in un’area rurale svantaggiata, soggetta a problematiche di sviluppo.